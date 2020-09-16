Кто попал под последние санкции США, кроме Деркача?

Артем Лифшиц является тем крючком, за который американские правоохранители пытаются вытянуть Евгения Пригожина

В четверг, 10 сентября на официальном сайте Министерства юстиции США появился документ под названием аффидавит (письменные показания под присягой). В нём сотрудница Секретной Службы США Хизер Тернер изложила суть обвинений, которые правительство США выдвигает против одного из трех граждан России, которые, вместе с украинским депутатом Андреем Деркачом, попали под санкции минфина США, как люди, которые вмешиваются в американские выборы.

КТО ТАКОЙ АРТЕМ ЛИФШИЦ?

Россиянина, которого обвиняет Хизер Тернер и правительство США, зовут Лифшиц Артем Михайлович, ему 27 лет (26 декабря 1992 г.р.). Он родом из Санкт-Петербурга. Точно так же как и его предполагаемый шеф – Евгений Пригожин. Закончил СПбГУ в 2014-м.

Папа у Артема – весьма не простой человек. Михаил Валерьевич Лифшиц с 2009-го года возглавлял направление развития “высокотехнологичных активов” в группе компаний “Ренова”, которая контролируется Виктором Вексельбергом. Вексельберг, к слову, также недавно попал под санкции США, что его очень огорчило.

Кроме того, Михаил Лифшиц, папа обвиняемого Артема, является председателем совета директоров компании “Ротек”, которым также частично владеет Вексельберг. Компания “Ротек” делает турбины, которые должны решить проблему с энергообеспечением аннексированного Крыма. Не исключено, что именно структуры Вексельберга-Лифшица также принимали участие в склонении компании Siemens и ее европейских конкурентов к нарушению законодательства путем поставок оборудования в подсанкционный Крым.

“Ротек” занимается и другими инфраструктурными проектами. Например, в Бурятии компания является подрядчиком госструктур по реконструкции очистных сооружений. Другими словами, Лифшиц плотно сидит на российском бюджете. В течение последнего года Лифшиц и его структуры также известны благодаря участию в проекте решения проблемы мусора в России и строительства мусоросжигательных заводов. Для посвященных кремленологов, как ваш покорный слуга, тема мусора была актуальна весь 2019-й год, поскольку вокруг нее шли очень горячие баталии. Ведь в долгосрочной перспективе она обещала баснословные барыши.

Российские медиа утверждают, что от “мусорной темы” очень стремились “прикурить” братья Ротенберги. А в Санкт-Петербурге и сам Пригожин был не против возглавить “мусорный бизнес”, из-за чего и поссорился со своим бывшим клиентом – Александром Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга. Так вот, именно структуры Лифшица занимаются строительством и оснащением мусоросжигательных заводов турбинами, которые имеют возможность производить электричество.

ЧТО ТАКОЕ "ПРОЕКТ ЛАХТА"?

Хизер Тернер утверждает, что с весны 2014-го года структуры Евгения Пригожина вовлечены в комплексную медиа-кампанию, которая получила название “проект Лахта”. В этом проекте засветились ООО “Агентство интернет-исследований”, ООО “Интернет исследования”, ООО “МедиаСинтез”, ООО “Главсеть”, ООО “Миксинфо”, ООО “Азимут”, ООО “Новинфо”, ООО “Невские новости” (https://nevnov.ru/), ООО “Экономика сегодня”, ООО “Национальные новости”, ООО “Федеральное агентство новостей” (РИА ФАН), ООО “Международное агентство новостей” (РИА МАН). “Проект Лахта” за все эти годы трудоустроил на вышеуказанные и другие компании сотни россиян с целью организации и проведения информационных кампаний по вмешательству в выборы и политическую деятельность США и других стран.

Сотрудники этих компаний приезжали в США, чтобы собирать информацию и развивать инфраструктуру распространения контента, чтобы с помощью фейковых аккаунтов (ботов) доносить желаемую информацию до миллионов американцев. Включая многомиллионные вложения в рекламу через социальные сети. Участники “проекта Лахта” даже получали американские документы (например, водительские удостоверения) на подставные имена для открытия банковских счетов и перевода средств в криптовалюты.

Артем Лифшиц присоединился к “проекту Лахта” устроившись на работу в структуры Пригожина в июле 2015 года (то есть, практически, после выпуска из института) и уже в начале 2017 года возглавил направление переводов. Файлы зарплатных ведомостей “проекта Лахта”, которые были получены Секретной службой во время расследования, свидетельствовали, что Лифшиц в 2017 году занимал должность Task Manager и получал 70-80 тысяч рублей в месяц.

С весны 2014-го это направление в структурах Пригожина ориентировалось на работу в англоязычном сегменте соцсетей. Используя бот-аккаунты сотрудники Пригожина старались максимально поляризовать и эскалировать дискуссии политического и общественного характера. В процессе своей работы Лифшиц получил фейковые документы на имя реального гражданина США, с помощью которых завел себе счет в криптовалюте, с которого переводил средства на другие онлайн-сервисы и свой счет.

19 октября 2018 года Министерство юстиции США предъявило обвинение во вмешательстве в американские выборы 44-летней россиянке Елене Хусяйновой. Она была главным бухгалтером «проекта «Лахта», управляла финансами и контролировала расходы на работу активистов, рекламу и продвижение новостей в соцсетях, регистрацию доменных имен и покупку прокси-серверов. По информации следствия, бюджет “пригожинской самодеятельности” составил 35 млн долларов в период 2016-2018 годов. Хизер Тернер и ее коллеги из Секретной службы выяснили, что Лифшиц и другие участники “проекта Лахта” использовали эти деньги для продвижения своего контента среди американской аудитории в социальных сетях. Однако, чтобы замести следы при расходовании денег на распространение политических нарративов, сначала нужно было создать подставных виртуальных персонажей.

Для этого Лившиц и его друзья создали электронную почту allforusa@yahoo.com, которая уже многократно упоминалась и в других документах минюста США с 2018-го года. С помощью именного этого электронного почтового ящика реализовывались ключевые информационные спецоперации. Американские правоохранительные органы получили разрешение суда на проведение вскрытия и осмотра этого email.

В процессе, Секретная служба выяснила, что, сначала, Лившиц использовал эту почту для приобретения в даркнете “украденных личностей”, то есть копии паспорта и других идентифицирующих документов реальных американцев. Стоимость таких “украденных личностей” (то есть, комплекта документов) варьировалась от 30 до 210 долларов США. В дальнейшем, с помощью таких вот “украденных личностей” создавались веб-сайты, профили и страницы в социальных сетях, которые использовались для распространения контента и участия в дискуссиях. Основная цель таких действий заключалась в том, чтобы максимально повысить градус дискуссий и радикализировать их участников по вопросам владения оружием, расовым проблемам, вопросам ЛГБТ, а также обсуждения различного рода заговоров.

ЗАЧЕМ АМЕРИКАНЦАМ АРТЕМ ЛИФШИЦ?

Такой “смелый индеец”, как Артем Лифшиц, оставляет после себя намного больше очевидных следов, которые можно использовать в виде доказательств в суде. Ведь только в России можно “закрыть” человека по приказу ФСБ. В США нужно доказывать вину преступника перед судом. Работу Секретной службы США облегчает то, что представители “проекта Лахта” используют повторно одни и те же email-ы, учётные записи и серверы. Кроме того, якобы анонимные онлайн-действия осуществляются на сервисах, которые могут стать и стали объектом пристального форензик-изучения американских правоохранительных органов. По сути, Лифшиц везде оставил свои “цифровые отпечатки пальцев”.

Основной целью правоохранительных органов является шеф Лифшица-младшего – Евгений Пригожин. Ведь финансирует всю систему именно он, с помощью разветвленного бизнеса, который помогает ему вести Кремль и его хозяева. Лифшиц является тем крючком, за который американские правоохранители пытаются вытянуть владельца компаний ООО “Конкорд менеджмент и консалтинг” и ООО “Конкорд кейтеринг” – Евгения Пригожина. Скорее всего, после того, как он стал фигурировать среди подозреваемых в отравлении Навального, к усилиям американских спецслужб присоединятся ресурсы немецкой БНД.

Дмитрий Золотухин

Цензор.нет