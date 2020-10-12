Беларусь-2020: Марш гордости и возвращение жестокости

Замкнутый круг белорусской революции-контрреволюции

На неделе было много важных событий, касающихся Беларуси. Чего только стоит поездка Тихановской в Берлин, общение с Ангелой Меркель, с другими официальными лицами. В те же дни – видеообращение к французскому парламенту, потом поездка в Братиславу, где на международной конференции по вопросам европейской безопасности GLOBSEC-2020 она получила премию «за роль лидера и самопожертвование».

Фото: DPA

В это же время уныло бодрящийся в Минске Лукашенко рассказывал о творческих планах на будущее, как он дальше будет поднимать промышленность и сельское хозяйство. А что ему еще остается в условиях, когда встречи на подобном уровне ему в ближайший период не светят. Более того, с начала недели из Минска начали выезжать «на консультации» в свои МИДы послы стран Евросоюза. И разъехались, в большом количестве.

Фото: TUT.BY

МАРШ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОТИВ НЕДОПЕНСИОНЕРА ЛУКАШЕНКО

Но даже и на таком фоне особо выделяются два других события. В понедельник впервые прошла особая протестная акция пенсионеров. Они встретились днем у ставшего знаменитым Красного костела возле белорусского Дома правительства, прочитали псалом и пошли гулять по проспекту Независимости, местам для оппозиции в последние дни труднодоступным.

У силовиков хватило ума не начинать задерживать стариков. Хотя те шли с листовками, плакатами, лозунгами вполне антиправительственными: "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Не верю Лукашенко, верю своим детям и Алексиевич", "Не хотим 37-го". Проходя мимо здания министерства внутренних дел, скандировали: "Трибунал!", "Караева – под суд".

Фото: TUT.BY

Дойдя до площади Победы, star-протестанты поменяли маршрут и подошли к корпусам Минского государственного лингвистического университета. И это, наверно, был самый трогательный момент манифестации. Проходя мимо учебного здания, пенсионеры кричали: "Мы вас любим", "Бабушки с вами!", "Наши дети лучше всех!", "Вы наша гордость!". Педагоги и студенты выглядывали в окна, махали руками и бело-красно-белыми флагами. Закончился этот марш у памятника Якубу Коласу, где были возложены цветы и сделана памятная фотография.

Важность этой и подобной ей акций – больше, чем они сами по себе. Это что называется «творчество масс» и это подтверждение того, что протест живой. Мертворожденные, пластмассовые акции, организуемые властью, на такое не способны.

Да, и еще важнейшая деталь – понедельничный Марш пенсионеров планируется сделать регулярным.

КОНСТИТУЦИОННАЯ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» В СИЗО КГБ

А вот в субботу Александр Лукашенко предпринял свои акции, и довольно неожиданные. Им тут же начали давать разнообразные толкования, как чему-то глубоко и загодя просчитанному. Но, похоже, это были нервные действия взвинченного человека, который просто не понимает, что бы еще предпринять.

Во-первых, он позволил арестованному блогеру Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца поговорить по телефону с женой Светланой. В благодарность находящийся под стражей попросил жену далее быть в политических действиях «пожестче».

Следом белорусское ТВ сообщило о встрече Лукашенко с группой политзэков в СИЗО КГБ, длившейся четыре с половиной часа. О чем говорили – бог его знает, но с намеком, вроде как, в первую очередь, обсуждали будущие изменения в Конституции (заголовок новостного материала на БелТА «"Конституцию на улице не напишешь" – Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных движений»).

11 из 12 участников встречи можно идентифицировать по опубликованным фото и видео. Интересно отметить, кто был на этой встрече. Самой многочисленной оказалась группа несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико, имевшего самый высокий рейтинг поддержки. Во-первых, он сам со своим сыном Эдуардом; во-вторых, бизнесмен и член инициативной группы по выдвижению Бабарико Юрий Воскресенский, а также бывший топ-менеджер Белгазпромбанка Сергей Добролет и Кирилл Бадзей, возглавивший Белгазпромбанк после ухода Бабарико. Итого – 5 человек из 12-ти представляли штаб Бабарико. При том – без самого популярного сейчас человека из этой команды Марии Колесниковой.

На видео и фото из гэбэшного СИЗО можно увидеть двух членов президиума Координационного совета Лилию Власову и Максима Знака. Присутствовал известный политтехнолог Виталий Шкляров, имеющий паспорт США (Америка уже требовала его освобождения). Также был Дмитрий Рабцевич, директор минского офиса крупной IT-компании PandaDoc (он с несколькими коллегами фактически был взят в заложники, чтобы основатель PandaDoc Никита Микадо перестал оказывать финансовую и оргпомощь протесту). Еще присутствовали арестованные режимом владелец галереи «В» Александр Василевич и юрист Илья Салей. Ну и двенадцатый, самый загадочный, за овальным столом с Лукашенко – неизвестный мужчина в темной кепке. По некоторым данным, это был как раз Сергей Тихановский.

Уже вечером в воскресенье режим выпустил под домашний арест двоих из присутствующих на встрече – Воскресенского и Рабцевича. Что это означает, в чем тонкая политика именно такого действия – пока непонятно. Но показательно, что еще в понедельник именно эта новость оставалась в «топе» на первой странице сайта госинформагентства БелТА. И очень любопытен ее финал: «Четыре с половиной часа длился этот обмен мнениями. Разговор, естественно затронул многие важнейшие темы, в первую очередь политики и экономики. Подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными». Вот интересно, как это можно представить – «общее решение» диктатора с его узниками? Похоже, разговор был достаточно жестким и для Лукашенко неприятным.

Фото: Alexander Zenkovich, Facebook

ДНЕВНОЙ «МАРШ ГОРДОСТИ» С НОЧНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Воскресную акцию протеста под названием «Марш гордости» трудно описывать. Власти очень постарались, чтобы его скомкать, не дать ему достичь каких-то заметных, резонансных в информполе результатов. Их действия были как никогда жесткими и масштабными. По мнению наблюдателей, марш 11 октября сравним по масштабам жесткого применения силы и спецсредств с первыми митингами после основного дня президентских выборов 9-12 августа.

С самого начала было много задержанных журналистов. Это была очередная попытка тотальной зачистки протеста. В Минске и других городах (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жодино, Кобрине, Могилеве и т.д.) силовики не позволяли протестующим собираться в колонны (жестко преследовали по дворам, особенно по окончании марша). Людей избивали, много было раненых с разбитыми головами. Силовики вовсю использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, разгоняли протестующих подкрашенной водой из водомётов. Помня прошлый конфуз со сломанным водометом-китом, струя из которого била вверх, тылы этих чудо-машин теперь прикрывала спецназовская «пехота» в балаклавах.

Фото: TUT.BY

Казалось бы, цель, поставленная Лукашенко перед «псами режима», была достигнута. Но нет, подавляемая энергия искала выхода, и протест, подавляемый в центре и на главных проспектах, переместился в спальные районы. Чуткая к общественным настроениям NEXTA в 20:48 опубликовала призыв «Ответный удар. Общий сбор – протестное место вашего района. 21:00».

Появились сообщения, что на акцию также вышли жители других городов, например, Лиды, Бреста. На окраинах Минска и в предместьях (Сухарево, парк Челюскинцев, Зеленый луг, Боровляны, Лошица) люди просто ходили колоннами. А в некоторых местах (Каменная горка, Серебрянка, Малиновка, Ангарская и Орловская улицы, МКАД) протестующие пытались перекрывать улицы и даже давать отпор силовикам. Кое-где дошло до выстрелов.

Фото: TUT.BY

К утру в списке правозащитного центра «Вясна» значилось 600 имен задержанных участников протеста.

Прошло 63 дня после выборов – девять недель. Похоже, в субботу-воскресенье Лукашенко попытался сыграть роль доброго (встреча в СИЗО КГБ, звонок Тихановского) и злого (жесткий, в духе 9-12 августа, разгон марша протеста) следователя. Что ж, роль отработана, и история покатилась дальше – в прежнем русле. Происходит множество событий, ситуация развивается и… поразительным образом стоит на месте, точнее – ходит по кругу. На качелях революции и контрреволюции вечное: «Верхи не могут… низы не хотят…». Когда и как разомкнется этот замкнутый круг – пока остается вопросом без ответа.

Олег Кудрин, Рига