Выборы в Сейм Литвы: В первом туре победили консерваторы

Но второй тур 25 октября может перевернуть всю картину

В Литве 11 октября завершился первый тур парламентских выборов. Победу, не разгромную, но ощутимую, на них одержала оппозиция, консервативная партия «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» (СО – ЛХД). До того, как пройдет второй тур и станут известны окончательные результаты выборов, итоги подводить рано.

Но можно посмотреть имеющиеся расклады и сделать прогнозы. Это полезное занятие, учитывая то, каким важным партнером и союзником Украины является Литва.

ЦВЕТА И ОТТЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ СТРАНЫ

В отличие от двух других балтийских республик, руководству Литвы удалось добиться того, что в период советской оккупации демографический баланс на ее территории не был нарушен. И литовцы остались в большинстве – 80-85% населения. Поэтому здесь нет той проблемы, которая существует в Латвии и Эстонии, где Кремль, доминируя в местном русскоязычном информполе, пытается влиять на политику через русскоязычный электорат.

По этой причине в Эстонии и Латвии – парламентские республики, и нет прямых выборов президента. Что является достаточно надежным предохранителем против авторитаризма, а также популизма, в результате которых к власти могли бы прийти силы, слишком прокремлевские, угрожающие национальным интересам этих стран. Литва в этом смысле чувствует себя более спокойно, поэтому тут республика парламентско-президентская. Президент, которого литовцы выбирают прямым голосованием в двух турах, имеет довольно большие права, в частности во внешней политике и вопросах безопасности.

Это откладывает отпечаток и на парламентскую жизнь. Партийная палитра в Литве больше отвечает классическому делению на правых и левых, попеременно приходящих к власти. Причем на парламентских выборах, как правило, очередность такая: после двух избирательных циклов, в которых «рулят» левоцентристские силы, в третьем цикле правят правоцентристы. А вот президентами чаще становятся политики, которых, скорее, можно считать умеренно правыми. При этом литовские президенты чаще декларируют себя беспартийными (Валдас Адамкус, два срока; Даля Грибаускайте, два срока, Гитанас Науседа, нынешний президент, первый срок).

Впрочем, не стоит представлять политическую картину страны совсем уж благостной. Были здесь и очень громкие скандалы, причем, что показательно, не без российского участия. Избранный в 2003 году президентом Роландас Паксас уже в 2004-м получил импичмент в связи с его финансово-экономическими контактами с россиянином Юрием Борисовым. Позже в судах Паксас отстоял свое право продолжить политическую деятельность, созданная им популистская партия «Порядок и справедливость» даже входила в правящую коалицию в парламентах, избранных в 2012 и 2016 годах.

Экс-президент Литвы Роландас Паксас

Не менее яркая фигура и создатель левой «Партии труда» (ПТ) – Виктор Успасских. В 2000-х годах он находился под следствием Департамента госбезопасности в связи с его российскими контактами, в 2010-х имел длительные тяжбы в связи с «черной бухгалтерией» его политсилы. Но все закончилось лишь уплатой административного штрафа. Сейчас Успасских – европарламентарий, а Партия труда заняла на выборах-2020 по партийному списку третье место. (Любопытная деталь: в сентябре, накануне выборов, в Литве разразился большой скандал. Депутат Вильнюсского горсовета от ПТ и кандидат в депутаты Сергей Дмитриев под постом в Фейсбуке о смерти главаря «ДНР» Захарченко оставил коммент: «Светлая память герою!». Оргмеры против него приняли, но осадочек остался).

73 ДЕПУТАТА УЖЕ ИЗВЕСТНЫ, ОСТАЛОСЬ УЗНАТЬ 68

Итак, Сейм Литвы состоит из 141 депутата, 70 избираются пропорционально по общепартийным спискам, 71 – по округам. В тех округах, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, проводится второй тур.

Но чтобы было с чем сравнивать, вспомним прошлые выборы. В 2016 году в первом туре победу также одержали консерваторы, СО–ХДЛ – 22,63% (20 мандатов). Отставание «Союза крестьян и зеленых» было минимальным – 22,45% (19 мандатов). Один кандидат от консерваторов прошел по одномандатному округу уже в первом туре. Но зато во втором туре от СО–ХДЛ прошли лишь 10 кандидатов, а вот от СКЗ – 35. Так «крестьяне и зеленые» стали ядром правящей левоцентристской коалиции. Причем каждый год (2017, 2018, 2019) эта коалиция переформатировывалась, поскольку у младших партнеров СКЗ были партийные расколы… Вот и сейчас неудачи всех трех ее младших партнеров в первом туре выборов-2020 снижают шансы «Крестьян и зеленых» на то, чтобы в итоге составить правящую коалицию.

На этот раз пятипроцентный барьер не смогла пройти «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», часто балансирующая на этой грани. К слову, эту политсилу часто обвиняют в слишком тесных контактах с Россией. (К сожалению, польское население Литвы находится под заметным информационным влиянием российских СМИ). Лидер партии Вальдемар Томашевский не постеснялся по поводу неудач оперативно дать интервью пропагандистскому порталу «Sputnik Литва», которому вообще запрещено работать на литовской интернет-платформе lt, он базируется на платформе ru.

Не смогла преодолеть барьер и Социал-демократическая трудовая партия, которая откололась от литовских Социал-демократов, рассорившихся с СКЗ в 2017 году. Третий младший партнер коалиции, партия «Порядок и справедливость» этим летом вообще распалась. Но и «Свобода и справедливость», куда влились ее осколки, 5% тоже не набрала.

А кто же прошел? Как уже говорилось, по партийным спискам первое место занял «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» – 24,8% (23 мандата). Еще один повод для оптимизма – представители этой партии в первом туре лидировали в 35 одномандатных округах, а в одном округе уже победили.

На втором месте «Союз крестьян и зеленых» – 17,5% (16 мандатов). В одномандатных округах представители СКЗ в первом туре лидировали в 13 округах.

На третьем месте по партийным спискам – уже упоминавшаяся Партия труда – 9,5% (9 мандатов). Совсем ненамного от нее отстала другая левая партия, Социал-демократическая – 9,3% (8 мандатов).

Замыкают список преодолевших пятипроцентный барьер две правоцентристские партии, которые смотрятся естественными партнерами для создания коалиции с консерваторами. Это Партия свободы – 9,0% (8 мандатов) и Движение либералов – 6,8% (6 мандатов).

Ингрида Шимоните

КОАЛИЦИИ – ВОЗМОЖНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ

В условиях, когда неизвестна почти половина парламентариев, трудно говорить о будущей коалиции. Но все же рассмотрение раскладов и предварительных прогнозов небесполезно.

Но сначала вернемся на год назад – к президентским выборам-2019. Тогда в первом туре победила Ингрида Шимоните (СО–ХДЛ) – 31,15%, в поддержку которой выступала Даля Грибаускайте. Во второй тур прошел еще самовыдвиженец Гитанас Науседа – 30,95%. От них отстал премьер-министр Саулюс Сквернялис (СКЗ) – 19,70%. И вот далее, во втором туре приращения электората у более правой Шимоните практически не было – 32,86%. Почти все голоса других кандидатов отошли Науседе, который по взглядам был ближе к центру, – 65,86%.

Возникает вопрос – не может ли случится чего-то подобного и теперь с кандидатами от консерваторов в одномандатных округах? (По подсчетам экспертов, такой трюк, в принципе, возможен на большинстве участков из оставшихся 68). К тому же в условиях коронавирусной пандемии левым проще популистски играть на лозунгах социальной защиты населения. Но с другой стороны, после двух подряд левоцентристских парламентов усталость от этого цвета спектра могла накопиться и может проявиться и на региональном уровне. Да и впечатления от летних успехов в борьбе с коронавирусом полностью нивелировались второй волной COVID-19. При этом СКЗ как правящая партия несет самую большую ответственности за это... Показательная деталь: первый номер консерваторов Шимоните в своем округе уже одержала победу. А вот первый номер списка «крестьян и зеленых» Сквернялис – на своем участке победить в первом туре не смог…

Ну а какие в принципе возможны коалиции, что можно рассмотреть, исходя из уже имеющейся картины? Партия свободы вряд ли сможет сработаться с «Союзом зеленых и крестьян». Лидеры ПС даже СО–ХДЛ упрекают за то, что те в экономической политике «становятся партией левых». Еще один упрек – за излишний консерватизм в отстаивании исторической памяти, по мнению ПС противоречащий принципам либерализма. Но это все – достаточно мягкие упреки, не являющиеся барьером для сотрудничества. Аналогично – может войти в коалицию с консерваторами и Движение либералов.

А если союз трех правоцентристских партий окажется хрупким, недостаточно устойчивым из-за небольшого количества голосов, то СО–ХДЛ может попробовать привлечь в коалицию Социал-демократов, три года назад вышедших из коалиции с «крестьянами и зелеными».

Такой интересный многоцветный «тетрис» складывается по результатам первого тура выборов. Но во втором туре картина может поменяться на противоположную – победители и проигравшие поменяются местами. Так что ждем 25 октября, как говорят церемонимейстеры – «будет интересно».

Но одно можно сказать точно – при любой коалиции литовский Сейм, Литва останутся такими же надежными и верными союзниками Украины, как сейчас.

Увы, в Литве тоже есть политики из разряда «путинферштейеров» («понимателей Путина»), но они неизменно в меньшинстве, на маргинесе. И потому не имеют возможности негативно влиять на внешнюю политику Литвы.

Олег Кудрин, Рига

Фото: АА