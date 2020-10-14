Как теннис стал моим " билетом" в США

Нью Йорк уже который год является городом-рекордсменом по количеству предлагаемых возможностей и уровню жизни, из-за чего стал пристанищем для искателей «американской мечты» и эстетики Голливудского кино.

США манят людей из разных уголков мира, но реальную возможность переезда в эту страну не получает почти никто из-за особенностей продвинутой экономики, а именно высоких цен на предметы первой необходимости, вроде жилья, продуктов, медицины.

Безусловно, переезд и проживание на территории этой страны, особенно в мегаполисах, недоступны многим, однако, есть некие уловки которые могут смягчить или полностью предотвратить финансовые потери при переезде на пмж или учебу, одна из которых - спортивная стипендия для студентов колледжей и университетов, которая вполне покрывает все затраты. Именно благодаря ей я оказалась в США сразу же после выпускного класса и продолжаю здесь находиться. К слову, это прекрасная возможность, как минимум, из-за того, что подобная стипендия покрывает все обязательные затраты, в то время как ежемесячная арендная плата для проживающих в Нью Йорке составляет $700-1800 (комнату дешевле такой цены снять практически нереально), а расходы на еду – около $300.

Лично моя теннисная карьера началась еще с начальной школы, поскольку родители непосредственно связаны со спортом, но о возможности бесплатно жить и учиться в Соединенных Штатах я узнала только в средней школе, когда папины ученики начали активно уезжать в американские университеты. Для поступления в ВУЗы они сдавали международные экзамены SAT (оценочный тест, в который входят вопросы на знания лексики, математики, а также короткое эссе) и TOEFL (тест для оценивания академического словарного запаса), снимали видео о своих теннисных навыках и позже проходили интервью с главными тренерами учебных заведений, которые собственно и выдавали стипендии. Большую часть работы за спортсменов может провести агентство, но я решила брать под контроль весь процесс сама. По сути, за три месяца я разослала больше 600 емейлов в американские университеты, но полную стипендию оказывали совсем немногие, из-за того, что я никогда не принимала участие в американских или международных турнирах (несмотря на высокий украинский рейтинг; на тот момент я была в 20 лучших игроков страны).

В апреле, прямо перед сдачей ЗНО, меня приняли в один из университетов Джорджии в Саванне, поэтому школьный экзамен я так и не сдала - это было просто бессмысленно, так как я не собиралась поступать в Украинское ВУЗ. На данный момент я живу и учусь в Нью Йорке, но моим первым местом назначения стала Саванна – небольшой курортный городок на юге страны, в котором я провела почти два года до переезда в северный мегаполис.

Первая поездка нашей теннисной команды в Орландо, на главную американскую теннисную базу USTA

Я была до безумия счастлива, ведь наконец-то отправлялась сама в США, мне не верилось, что из тысяч спортсменов выбирают меня. Однако, по прибытию в Америку все оказалось не так сказочно, как я ожидала. Я никогда не сталкивалась с национальным и расовым разнообразием в Украине и не ожидала, что 90% учеников моего университета будут чернокожие студенты, со своей специфической культурой, которая меня, мягко говоря, повергла в шок. Я плакала первые две недели, потому что вообще не понимала что происходит - ко мне все относились уважительно и по-дружески, но их английский язык с множественным сленгом просто вгонял меня в панику. Я не понимала ровным счетом ничего. Учитывая, что большинство студентов, которые не входили в эти 90% были испаноговорящими, я просто попала в общество где мои шансы найти друзей и отношения были равны нулю. Первое время было некомфортно, потому что южный народ отличается своей откровенностью стиля, движений и общения, вовсе несвойственных моей культруе, но меньше чем через месяц я научилась просто не обращать внимание и всё стало на свои места. В какой-то момент я так же начала ходить на лекции в пижаме и тапочках, потому что дресс-код здесь никого не заботил. Хоть я и стала чувствовать себя комфортнее, частые “комплименты” и освистывание (здесь это называют “catcalling”) заставляли чувствовать себя небезопасно, ведь я уже заметила, какие здесь бывают навязчивые люди, многие просто не имеют понятия личных границ из-за свободы слова и поведения, ведь здесь никого ни за что не осуждают. Единственное, что меня угнетало больше такого отношения - это еда. В южных штатах её выбор не так велик и в основном это пицца, мексиканская еда и все разновидности фаст-фуда. Таким образом у меня успешно получилось набрать 7кг за первый год обучения, когда я себе позволяла есть все, что угодно, ведь я знала, что университет оплачивает моё питание. К счастью, у меня получилось выйти из подобного состояния и найти здоровые альтернативы жирным американским продуктам, которые стали мне доступны после переезда в Нью Йорк.

Основные отличия Американских учебных заведений в том, что здесь существуют охраняемые кампусы - студенческие городки, на территориях которых расположено несколько академических зданий (обычно около трех, например, здания для научных работ, лабораторий, гуманитарных наук, искусства), несколько общежитий, административные здания, библиотека, фирменный магазин (здесь можно приобрести учебники и любые вещи с маскотом университета или колледжа), кофейня, столовая, медицинский центр, парк и спортивные учреждения (обычно это бейсбольное и футбольные поля, теннисные корты, спортивный и баскетбольный залы и бассейн).

Читальный зал в библиотеке с видом на улицы Манхеттена

То есть студентам можно спокойно пребывать на этой территории весь семестр, ведь все их потребности являются удовлетворенными. Безусловно, это очень комфортно, но для меня самой приятной новостью было наличие онлайн ресурсов для обучения и возможность самому выбирать классы, а также менять специальность. Я начала получать высшее образование в 16 лет и поэтому не могла определиться с специальностью (кстати, первый год можно её вообще не выбирать и брать базовые классы, которые понадобятся для любого вида деятельности), поэтому меняла её три раза. Сначала я хотела быть криминалистом, потом заниматься логистикой и интернациональным бизнесом, но в итоге выбрала историю и уже опубликовала несколько осмотров статей и книг своих профессоров в Американских газетах. Касательно классов: каждый студент имеет советчика-преподавателя, который помогает сделать учебный процесс легче и выбрать расписание на семестр. Классы бывают базовые (по 40мин, два раза в неделю), еженедельные (по 2.5 часа, один раз в неделю) и специальные (для студентов 3-4 курса с определенной специальностью; длятся 1.5 часа, два раза в неделю). Всё обучение проходит в школьном формате - в основном это лекции с домашним заданием и двумя экзаменами в середине и конце семестра. К слову, еще во время первого семестра я узнала интересную особенность Американских школ – они не предоставляют класса по географии. Хотя наверняка многие уже подозревали об этом, после того как в Интернете стало вирусным видео, где американцы называли Африку «страной» и не могли перечислить существующие океаны. Лично я открыла этот факт для себя после разговора с одной местной студенткой (ей было около 22 лет), которая, узнав, что я из Украины, спросила «А какой это штат?»

Итоговые баллы зависят от результатов тестов и присутствия на уроках, а также участия в неурочной деятельности, такой как конкурсы, научные работы и даже волонтерство. Обычно разрешается брать 5-7 классов в семестр и посещать бесплатные кружки, например, я два года подряд ходила в Институт Конфуция на кампусе моего университета, где бесплатно учила китайский.

В моём случае, академически и атлетически университет в Саванне меня вполне устраивал, я сдружилась с теннисной командой, где все были интернациональными студентами и мое пребывание стало намного приятнее.

Поездка моей теннисной команды на один из главных турниров Большого Шлема – US Open, полностью проспонсированная университетом

Я даже планировала все четыре года провести в Джорджии до того дня, как поехала в Нью Йорк на неделю во время зимних каникул. Эта поездка перевернула всё. Я увидела, что есть многонациональный город, где население более разнообразно, люди уделяют внимание своему питанию, внешнему виду, карьере, в то время как в южных штатах ритм жизни был очень медленный, а люди не воспринимали меня как “свою” из-за неамериканского паспорта. За всю поездку и даже этот год обучения в Нью Йорке я так не разу и не встретила человека, который бы считал себя на 100% жителем этого города - все приехали из-за границы или другого штата на поиск себя и остались здесь. А те, кто был рожден в черте Нью Йорка, Лонг Айленда и Нью Джерси - дети первого или второго поколения иммигрантов; в то время как на юге почти все, кого я знала, имеют большие родословные и историю проживания в Штатах, начиная еще с 19го века. В кратце, мне Нью Йорк подошел лучше, потому что из-за такого явления там нормально относятся к иммигрантам и это не является чем-то экзотическим - в городе и за его чертой существуют районы, где живут исключительно русские, китайские, корейские, итальянские и другие общины, не говоря уже о Харлеме, который занял огромную часть Верхнего Манхеттена. Здесь для каждого найдется своё место. Разнообразие культур также значит, что здесь можно найти абсолютно все бренды одежды, техники и еды, выбор настолько велик, что можно потратить все накопленные деньги в считанные минуты. Наверное, это и есть главная проблема для людей здесь - чтобы добиться успеха в Нью Йорке, надо инвестировать деньги в себя и развитие своего дела, нежели поддаваться искушениям, недоступным в Украине. По этой же причине здесь очень невыгодно быть туристом. Для меня даже скучно, потому что большинство аттракционов были искусственно созданы для завлечения посетителей, например, средняя цена посещения смотровой площадки составляет $30, а тура к Статуе Свободы - $60. Таймс Сквер - это вообще один огромный супермаркет бессмысленных вещей с наценками и футболками “Я люблю Нью Йорк”. Посетителям города не говорят, что в отелях и барах можно бесплатно посетить крышу и увидеть оттуда город, а по субботам ходит бесплатный паром. Об этом знают только те, кто живет здесь. За последнее время я поняла, что самое ценное в пребывании здесь это стиль и ритм жизни, который прививает город, знакомства, мотивация преуспеть и следовать за мечтой и, главное, возможности, которые существуют только здесь, в городе с 20ю миллионами жителей, где любая специальность и сфера деятельности востребована. Ситуация в этом году – абсолютно новая для этой страны, за последние полгода Штаты пережили экономический коллапс, связанный с карантином, а Нью Йорк стал наглядным примером того, как пострадала эта страна – почти все малые бизнесы закрылись и большая часть Мидтауна (где расположился Таймс Сквер), известная местными пиццериями и семейными ресторанами, опустела и стала частично заброшенной на лето. Возросло количество онлайн-бизнеса и медиа-платформ, поскольку за последние полгода вся жизнь здесь кружилась около и внутри Интернета. В любом случае, на данном этапе карантина, который почти закончился, все малые бизнесы были быстро перепроданы и город снова начал расцветать, заманивая пока что только американских туристов, а до конца лета уже окончательно откроются все аттракционы, кафе, музеи (включая МоМА и Metropolitan) и Нью Йорк вернется к своему прежнему виду.

Единственное, чему будут следовать все общественные места до конца 2020го года – 25% посещаемости, то есть все музеи и кинотеатры смогут быть заполненными только на четверть, как и учебные заведения, большинство из которых разрешило студентам по желанию перевести все свои классы в онлайн режим. Самое интересное, что все спортивные события для студентов вроде меня были отменены, но степендии ни у кого не забрали из-за непредсказуемой ситуации, поэтому предстоящий семестр станет для нас исключительным, дав возможности для дополнительных академических вложений, таких как интернатуры и волонтерства.

София Шутко