Кремлевско-Западная война, или «Лавров опять берет на понт»

Будут ли европейские бизнес- и политические элиты играть в игры российских гопников?

Последние 30 часов в жизни планеты ознаменовались достаточно резкой эскалацией риторики российского внешнеполитического лидера Сергея Лаврова по отношению к своим европейским коллегам. Он несколько раз намекнул на то, что Кремль готов приостановить “любой бизнес” со странами Европы. Что же это было? И как понимать очередные пьяные танцы российского медведя?

ЛАВРОВ УГРОЖАЕТ ЕВРОПЕ

Речь идет о высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на обсуждении очередного доклада дискуссионного клуба “Валдай”, который считается одним из публичных аналитических центров России.

В связи с серьезным и затяжным кризисом аналитической мысли в России, из-за ограниченности внутренней политической конструкцией, самым интересным в презентации доклада стал месседж Сергея Лаврова, адресованный его европейским партнерам.

Лавров вспомнил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, о том, что «важно расстаться с иллюзией, что Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС».

Это настолько возмутило министра, что он пообещал «перестать оглядываться на эти оценки» и задуматься о том, что под вопросом стоит не только, воспетый европейцами, “business as usual”, но и “bussiness” с Европой вообще, как таковой.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что данный месседж был адресован не самой фон дер Ляйен, а тем коммерческим партнерам Кремля, которые могут на нее повлиять. Например, руководству французского нефте-гиганта “Тоталь” или немецким газотрейдерам, которые зарабатывают гигантские доходы от продаж российских углеводородов. Лавров как бы говорит им: “мы же тут можем и обидеться, и вообще пуститься во все тяжкие”.

Напомним, что пару дней назад 27 министров иностранных дел стран ЕС, поддержали введение санкций против российских и белорусских официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что же касается Кремля, то он может пострадать из-за подозрения в отравлении Алексея Навального. Именно на то, что страны ЕС, якобы, отказываются предоставить доказательства этого обвинения и обиделся министр иностранных дел России.

СИМОНЬЯН И ДРУГИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ МИКРОФОНА

В день защитника отечества, который праздновали в Украине, Сергей Лавров повторил свои угрозы в адрес стран Запада, в ходе интервью, которое он дал трём журналистам российских радиостанций, среди которых была и Маргарита Симоньян, которая обосновано подозревается в тесной связи с ФСБ РФ.

По словам Лаврова, европейцы опять “разжигают вот эту русофобию”, путем обвинения Кремля в причастности к использованию боевого отравляющего вещества против оппозиционного политика. То, что Кремль не привлекают к уголовному расследованию, подозревая его же в совершении преступления, Лавров считает вопиющим нарушением международного права.

В почти двухчасовой беседе с Симоньян и ее коллегами вопрос соблюдения международных норм был практически основным. Если опустить все тонкости и подробности, то Симоньян раз за разом предлагала Лаврову наплевать на международные нормы, а он, якобы, убеждал ее в том, что так делать нельзя.

Например, Симоньян предложила в ответ на санкции ЕС “ввести войска на Донбасс – навести порядок. В открытую...”. На что Лавров ответил, что “мы же вежливые люди”. По всей видимости, это должно было означать, что принципиально он согласен, но видимость приличий все же нужно оставить. Так что, пока “их там нет”.

Досталось от Лаврова и представителям Германии. Так, в своем эмоциональном спиче он “проехался” по своему коллеге Хейко Маасу, министру иностранных дел Германии. Трудно найти более лояльного по отношению к российским преступлениям европейского политика. Однако, даже он недавно предположил, что российско-европейские отношения остаются в затяжном кризисе, по причине неадекватности Кремля. Тем не менее, по его мнению, стремиться к разумному уровню сотрудничества с Москвой – необходимо.

Отвечая на это, Лавров сказал, что вопросы в отношении “разумного поведения” следует задать, как раз, немецкой стороне. Ведь, по его словам, ряд немецких политологов и представителей аналитических центров считают, что восточная политика Берлина и Брюсселя требует обновления. Поскольку планы и проекты Штайнмайера (бывший министр иностранных дел Германии) и его предшественников, направленные на возобновление и модерацию продуктивных отношений с Кремлем, – провалились. А Россия, из стратегического партнера превратилась в противника.

Одновременно, Лавров похвалил главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля за то, что он признает важность России для решения многих внешнеполитических вопросов. Однако, по мнению МИД России, проблема в том, что даже он и его коллеги не способны справиться с “атакой русофобского меньшинства”.

“Мы старались вести себя прилично”, – говорит Лавров. – “А представители Запада встречаются с оппозицией в России и Беларуси”. И вот, в том числе, по этой причине, теперь Лавров настроен на то, чтобы “действовать без оглядки”. Ведь, как высказалась Маргарита Симоньян, санкции накладывают на Россию “вне зависимости от ее поведения”. А значит, нет причины себя ограничивать… “Если драка неизбежна – бей первым”, как выразился другой коллега Симоньян.

Другими словами, глава внешнеполитического ведомства России угрожает другим странам тем, что официальный Кремль откажется от соблюдения международных норм и будет беспределить, уже не прикрываясь “зелеными человечками”.

Возможность публичного отказа от соблюдений норм международного права – это чрезвычайно серьезный сигнал, даже, учитывая тот факт, что Лавров подчеркивал, что на такое идти нельзя. Однако, мы с вами прекрасно понимаем, что вопросы подконтрольных Кремлю журналистов были сформулированы специально, чтобы ввести в информационное пространство подобный аспект дискуссии.

И, тем не менее, абсолютно понятным является то, что Лавров пытается “взять европейцев на понт”. Другими словами, заявляет о готовности совершать безрассудные и агрессивные поступки, не будучи способным на этой пойти. Все возмущения и со стороны журналистов, и со стороны главы российского МИД – это не более чем бутафория и попытка повысить ставки в заочном общении с европейскими партнерами.

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ "ГРУСТНАЯ ЛОШАДЬ" НАЧАЛА “БЫКОВАТЬ”?

Еще в начале сентября, после отравления Навального, становилось ясно, что договоренности Берлина с Кремлем по вопросам “Nord Stream 2” выполнить не удалось из-за многих объективных обстоятельств, среди которых судебные иски польских экологических активистов и санкции США в отношении морских судов, которые строили газопровод. И это только вершина айсберга.

Немцы закрывали глаза на политические убийства Литвиненко, Березовского, Хангошвили, Немцова, Политковской, покушение на Скрипалей и многое другое. С высокой вероятностью Берлин перетерпел бы и попытку отравления Навального. Однако, обстоятельства сложились не в пользу немецко-российской дружбы за деньги.

Неделю назад, польский антимонопольный регулятор UOKiK принял беспрецедентное решение наложить штрафы на компании, которые строят “Nord Stream 2”, за продолжение строительства без согласия польских властей.

Теперь, “Газпром” должен выплатить польской стороне $7,6 млрд, а другие пять компаний, участвующих в строительстве газопровода – $61 млн совокупно. Кроме того, польский антимонопольный регулятор обязал в течение 30 дней прекратить действие контрактов, заключенных для финансирования строительства “Nord Stream 2”.

Еще два года тому назад регулятор предъявил обвинения в нарушении процедур “Газпрому”, французской “Engie Energy” (страна регистрации: Швейцария), германской “Uniper”, австрийской “OMV”, голландско-британской “Shell” и германской “Wintershall” (четыре компании зарегистрированы в Голландии). В результате, “Engie” оштрафована на 55 млн злотых, “Uniper” – 29,9 млн злотых, “OMV” – 87,5 млн злотых, “Shell” – 30 млн злотых, “Wintershall” – 30,8 млн злотых.

По мнению польской стороны, в 2017 г., несмотря на отсутствие официального согласия на создание совместного предприятия, 6 указанных компаний заключили ряд соглашений о финансировании и совместном управлении “Nord Stream 2”. Они же должны были стать и совместными акционерами газопровода. Согласно договоренностям, половину стоимости строительства газопровода, который оценивается в 10 млрд евро, должен был вложить “Газпром”, а другую половину – 5 названных компаний.

Таким образом, по мнению польского регулятора, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall были не только финансовыми источниками для проекта, но и вошли в картельный сговор с “Газпромом”. А значит – проект представляет собой нарушение законодательства и принципов честной конкуренции. Поскольку компании действовали преднамеренно, они были наказаны максимальными финансовыми санкциями – 10% их годового оборота.

В результате событий, объем проблем, связанный с проектом “Nord Stream 2”, свалившийся на Берлин и Брюссель, наконец-то превысил те ожидаемые бенефиты, ради которых Ангела Меркель и ее коллеги готовы были терпеть внесудебные расправы и убийства. В том числе и убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.

В европейском политикуме, очевидно, сложилась ситуация, когда неадекватное поведение Кремля вызвало желание зафиксировать убытки и выйти из бесперспективных и “валидольных” проектов, которые сначала казались весьма выгодными.

Случилось то, о чем я говорил длительное время: европейские бизнесмены просто неправильно просчитали риски сотрудничества с Кремлем. Ну, а кейс с отравлением Навального подвернулся как нельзя кстати. Ведь на его фоне европейцы могут выйти из совместных проектов с Кремлем плавно и с высоко поднятой головой, ссылаясь на “расхождение в ценностях”.

Тем самым, они будут всячески демонстрировать, что российская сторона сама виновата в разрушении перспектив проекта, по причине своего неадекватного внешнеполитического поведения, вкупе с отравлениями оппозиционеров. Ну, как с такими людьми работать?..

КАК ЗАСТАВИТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ ПРОДОЛЖИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?

В течение нескольких недель европейская пресса смаковала радикальное изменение позиции Ангелы Меркель и других немецких политиков в отношении Кремля и проекта “Nord Stream 2”. И вот, по всей видимости, своими демаршами во вторник и среду Сергей Лавров решил в очередной раз сыграть на повышение ставок, угрожая Европе разрывом отношений с ней.

По замыслу Лаврова, те, кто зарабатывает баснословные деньги на российских углеводородах, должны приложить все усилия, чтобы удержать правительство Меркель в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Тем временем, несмотря на запреты, санкции, штрафы и усугубляющуюся политическую позицию Берлина, повышение ставок происходит со стороны Кремля не только на словах. В среду стало известно, что судно-трубоукладчик “Академик Черский”, с помощью которого Кремль грозился самостоятельно достроить газопровод, не взирая на санкции, проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшего возобновления прокладки последнего участка “Nord Stream 2” в датских и немецких водах, длиною в 160 километров. 1 октября Датское энергетическое агентство выдало последнее разрешение для запуска балтийского газопровода — на эксплуатацию.

Кремль надеется построить этот участок за три месяца, чтобы успеть до того, как закон об оборонном бюджете США, в проект которого включили расширение санкций по “Nord Stream 2”, будет подписан.

По данным сервисов MarineTraffic и Vesselfinder, к “Академику Черскому”, который находится между Калининградом и Клайпедой у Куршской косы, из порта Мукрана прибыли суда снабжения «Умка» и «Финвал», которые выполняют также функции якорезаводчиков. В районе трубоукладчика дежурит еще одно судно “Морспасслужбы” — “Балтийский исследователь”. Оно также участвовало в строительстве “Nord Stream 2”.

Суда других компаний, которые были задействованы в прокладывании трубопровода, по имеющейся информации, стараются особо не светиться и выключать систему AIS, чтобы скрыть свое местонахождение в районе проведения работ по проекту и не попасть под санкции.

Однако, кроме санкций в отношении компаний-судовладельцев, есть еще и решение международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) – отказать предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в достройке газопровода. Такое решение негосударственная ассоциация, объединяющая 13 крупнейших частных клубов страхования судов в мире, приняла 21 сентября 2020 года.

По заявлениям российских медиа, российские суда проводят некие испытания. Хотя многие украинские эксперты сходятся на том, что они всего лишь демонстрируют бурную деятельность, выдавая желаемое за действительное. На самом же деле, никакой возможности достроить “Nord Stream 2” без партнеров, владеющих технологиями и оборудованием, у российской стороны – нет.

Предчувствуя очередное масштабное геополитическое поражение, Кремль бросает в бой свою высокопоставленную агентуру в Берлине. Так, бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Герхард Шиндлер, нещадный критик Ангелы Меркель, считает, что вместо того, чтобы критиковать Россию, с ней лучше сотрудничать. И если международное сообщество не готово протянуть Москве руку, то это должна сделать именно Германия.

Таким образом, истерика двух последних дней, которую демонстрирует министр иностранных дел Российской Федерации и кремлевские спецслужбы, является полностью понятной, однако, не даст российской стороне желаемых результатов. Тем не менее, шантаж “прекратить бизнес с Европой”, по всей видимости, будет усиливаться. Посмотрим, смогут ли европейские бизнес- и политические элиты играть в игры российских гопников?

Дмитрий Золотухин

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