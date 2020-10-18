«Азербайджан: 29 лет независимости. Новые реалии и новые вызовы»

Если отвлечься от эмоций и обратиться к фактам, то мы увидим, что в бывшем СССР вопросы суверенитета и государственной независимости в значительной степени инициировались не «снизу», а «сверху».

Как ни парадоксально звучит, но катализатором распада Советского Союза стали не центробежные тенденции в союзных республиках (хотя и они, конечно, были), а бездарная политика Кремля, с одной стороны, и противостояние М. Горбачев-Б. Ельцин – с другой.

Обретение Азербайджаном в конце ХХ века государственной независимости было частью глобального исторического процесса, в котором наша республика была лишь одним из рядовых участников. Да, много наших граждан, начиная с 1988 года, положили свои головы на алтарь свободы, ибо события вокруг Нагорного Карабаха, а затем кровавая акция в Баку в январе 1990 года спровоцировали центробежные тенденции в СССР, обнажив истинную сущность тоталитарного режима. Подобные события произошли в Вильнюсе, Риге, Оше, Тбилиси. Везде были жертвы, везде лилась кровь. Поэтому кощунственным выглядело утверждение М.Горбачева о том, что его историческая заслуга состоит в том, что распад СССР обошелся без крови. Крови было много, и она, во многом по его вине, льется до сих пор…

С обретением независимости перед новыми государствами постсоветского пространства встала на порядок более сложная задача. Как говорил Владимир Ленин, главное не завоевать власть, главное ее удержать. Добившись независимости номинально, бывшие советские республики должны были отстаивать свое право стать независимыми де-факто, укреплять и углублять процессы суверенизации во всех сферах внутренней и внешней политики.

1990-1993

«Распад»

Первые годы независимости были наименее успешными для Азербайджана, так как пришедшее к власти сначала промосковское правительство Аяза Муталибова, а затем лидеры Народного Фронта во главе с Эльчибеем проявили свою полную некомпетентность в вопросах государственного управления. 1990-1993 годы остались в памяти народа как череда бесконечных переворотов, борьбы за власть, криминализации режима, что привело к политико-экономическому хаосу и потере 20 процентов территории Азербайджана.

В июне 1993 года наше общество подошло к черте, за которой реально маячила угроза полного уничтожения. И тогда азербайджанский народ мобилизовал все свои защитные силы, сделав выбор в пользу политика, в харизму которого безоговорочно верил и которому предназначил осуществление спасительной миссии.

Наследство от прежних некомпетентных правителей Гейдару Алиеву досталось тяжелое: истекающая кровью, наводненная беженцами и уголовными бандформированиями республика. Почти полностью разрушенная вертикаль исполнительной власти, экономическая разруха и политическая нестабильность. Оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы.

1993-2003

«Возрождение»

До сих пор непостижимо, как этому гениальному политику удалось предотвратить гражданскую войну, остановить распад страны. За короткий срок Гейдар Алиев создал боеспособную армию, которая за период c ноября 1993 по май 1994 года освободила часть территорий Агдамского и Физулинского района. Он подписал нефтяные контракты, которые помогли Азербайджану выжить и сделать поистине исторический рывок. Он первым в бывшем СССР не на словах, а на деле провозгласил частную собственность на землю и раздал ее азербайджанскому крестьянину.

Кроме того, Гейдару Алиеву удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, так как в республике с 7-миллионным населением появился почти 1 миллион беженцев. Он привлек внимание мирового сообщества к этой проблеме, подключил ведущие международные организации и страны Европейского Союза к осуществлению программ социальной и экономической реабилитации этих слоев азербайджанского общества

Президент Азербайджана буквально заставил мировых лидеров признать и принять факт агрессии Армении против Азербайджана; добиться международно-правового оформления основополагающих принципов, на которых должно базироваться урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, прежде всего принципа территориальной целостности нашей страны.

Ну и наконец, пожалуй, самое главное – Г.Алиев восстановил и укрепил государственные институты власти, стабилизировал политическую ситуацию в стране, возродил национальную экономику, начал осуществление рыночных реформ в самых различных сферах. Без преувеличения, Азербайджан превратился в геополитический и геоэкономический центр всего Прикаспийского региона, в то время как Армения все это время так же стремительно скатывалась в трясину самоизоляции.

Из личного блокнота журналиста:

В 1996 году, в ходе своего официального визита в Грузию, Президент Азербайд­жана встретился с послами зарубежных государств, аккредитованными в этой республике. В числе прочих был и посол Армении. Корреспондент азербайджанского телевидения спросил у него: "Нефтепровод - это большая выгода для той страны, по чьей территории он проходит. Каспийский трубопровод мог бы пройти по территории Армении. Простят ли будущие поколения нынешним политикам в Армении, что они упустили этот шанс?" "Возможно, и не простят", - ответил посол.

2003-2019

«Модернизация и развитие»

В начале октября 2003 года в обращении к азербайджанскому народу, зачитанному по национальному телевидению, Г.Алиев, который находился на лечении в США, заявил, что снимает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в пользу премьер-министра страны.

Гейдар Алиев охарактеризовал своего преемника «высокоинтеллектуальной, прагматично мыслящей, хорошо знающей современную мировую политику и экономику, энергичной и инициативной личностью. Верю, что те вопросы, планы, дела, которые я не смог довести до конца, завершит с вашей помощью и поддержкой Ильхам Алиев. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на будущее», - говорилось в послании главы государства.

Знаменательно, что в «ближнем» и «дальнем» зарубежье с явным одобрением и облегчением восприняли известие о выдвижении Ильхама Алиева кандидатом в президенты. Главные геополитические союзники Азербайджана, а вслед за ними и другие влиятельные державы однозначно продемонстрировали, что заинтересованы в продолжении именно той политики, которая проводилась Гейдаром Алиевым и его командой все последние годы.

Однако было бы неверным утверждать, что единственной причиной поддержки кандидатуры Ильхама Алиева со стороны США, Турции или России являлись лишь их собственные политико-финансовые интересы. Немаловажным фактором явилась личность самого Ильхама Алиева – яркого кандидата нового поколения от партии власти. Эта личность не вызывала идиосинкразии не только за рубежом, но и среди отечественного электората. О подлинных причинах его несомненной популярности весьма образно высказался депутат парламента Сирус Тебризли:

«Ильхам мог взойти на вершину политического Олимпа как турист, но он предпочел покорить ее как профессиональный альпинист».

В статье «Человек с биографией», опубликованной в российской газете «Известия» после выборов 2003 года, автор этой статьи написала:

«Блестящее образование, знание современных политтехнологий, общение с крупнейшими деятелями современности и в то же время накопленный за последние годы практический опыт государственного управления – вот те качественные параметры, которые позволяют назвать Ильхама Алиева политиком XXI века. Убеждена, что этот политик сможет противостоять самым грозным внешнеполитическим вызовам и решать самые сложные внутренние проблемы».

…Говорят, что ученик должен в чем-то превзойти своего учителя или пойти дальше него. И это естественно: жизнь не стоит на месте, она ставит перед индивидуумом и всем обществом новые задачи, предъявляет новые требования.

Гейдару Алиеву судьба предназначила осуществление спасительной миссии. За короткий исторический срок ему удалось вывести страну из политического и экономического кризиса, восстановить порядок и стабильность, положить конец кровопролитной войне, начать жизненно необходимые реформы.

Его преемнику предстояло определить место и роль Азербайджана в глобализующемся мире, осуществить прорыв в экономике, социальной сфере, информационных технологиях и в результате всего этого обеспечить необратимость и самодостаточность государственной независимости республики.

Иными словами, Гейдар Алиев решал задачу выживания нации, а Ильхам Алиев – ее самоутверждения в мировом сообществе. На мой взгляд, эту главную задачу ему удалось осуществить сполна.

Деятельность Президента Ильхама Алиева за последние годы доказывает, что роль личности в истории велика и неоспорима. Истинная суть программы реформ Ильхама Алиева продемонстрировала, насколько востребованы в нынешних условиях смелые и масштабные проекты обновления национальной индустрии, социальной инфраструктуры и всех сфер, способные обеспечить материальную базу и духовность жизни нынешних поколений... Глава азербайджанского государства осуществил грандиозный план вывода страны на рельсы постиндустриального общества. Всенародная любовь и поддержка, которыми пользуется президент Азербайджана, дают ему широкое поле для маневра, позволяя проводить подлинно независимую политику. «Никакая посторонняя сила не может повлиять на нашу волю. Мы ничего не делаем и не станем делать под чью бы то ни было диктовку», - говорит Ильхам Алиев. И под его словами готов подписаться каждый мой соотечественник.

2020

«Освобождение»

В этом году исполнилось 30 лет самому застарелому и кровавому конфликту на территории бывшего СССР – конфликту вокруг Нагорного Карабаха. Все эти долгие годы Азербайджан тщетно ждал поддержки от посредников и международных структур в восстановлении своей территориальной целостности. Что же касается Минской группы ОБСЕ, то они ограничивались вялыми призывами к мирному решению проблемы и, по сути, уравнивали жертву и агрессора в своих правах.

Июль, август и сентябрь были «моментом истины» для Азербайджана и после серии провокаций со стороны Армении, азербайджанские вооруженные силы начали контрнаступательную и контртеррористическую операцию по освобождению оккупированных территорий.

Фото: AA

В одном из последних интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:- Знаете, любая война это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких. Разница в том, что для азербайджанского народа - это война освободительная, а для Армении – это война захватническая, наши, международно признанные, земли остаются под оккупацией. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли».

В своем недавнем обращении к женским и правозащитным организациям Украины после варварского обстрела Гянджи и других городов нашей страны автор этой статьи, в частности, написал:

«Сегодня азербайджанский солдат сражается за Родину, за поруганные и оскверненные земли своей Отчизны. Азербайджанский народ верит в победу, в скорое и окончательное освобождение своих земель. Потому что весь мир знает: Карабах – это Азербайджан!»

Эльмира Ахундова, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Украине