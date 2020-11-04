Особенности и текущие результаты нынешних выборов президента США

Общий итог выборов может быть неизвестен ещё 48-72 часа. Если дело не окажется в Верховном суде США

Более точный (а не общепринятый) перевод названия государства United States of America – это не Соединённые Штаты Америки (США), а Объединённые Государства Америки (ОГА). ОГА объединены по принципу федерализма, т.е. ОГА – самое настоящее федеративное государство, федерация (в отличие от де-факто положения дел в РФ, где Путин антиконституционно и совершенно преступно демонтировал федерацию и федерализм). Выборы единого президента ОГА осуществляются посредством 50 совершенно отдельных выборов, по количеству объединённых государств (плюс округ Колумбия), и на основании этих отдельных выборов выборщики от каждого объединённого государства голосуют за выигравшего в нём кандидата.

Есть объединённые государства, где традиционно выигрывают кандидаты от Демократической партии, а есть объединённые государства, где – от Республиканской. Но есть и объединённые государства, в которых часто бывает и так, и так, и, на основании количества выборщиков от каждого объединённого государства, иногда именно эти государства определяют общий итог выборов президента ОГА на федеральном уровне. Значение этих «неопределившихся» объединённых государств для общего итога федеральных выборов драматически повышается в том случае, если у каждого кандидата, ещё без результатов из этих «неопределившихся», получается примерно близкое друг к другу количество выборщиков из тех государств, которые следуют своей собственной исторической традиции голосования, и из тех государств, где результаты уже точно подсчитаны и сертифицированы их соответствующими избирательными комиссиями.

На данный момент (на 15:00 4 ноября 2020 г.) у Байдена уже есть 238 выборщиков, а у Трампа – 213 выборщиков, и эти результаты – из тех объединённых государств, где результаты выборов определены. Такое соотношение сил слишком близко, чтобы на данный момент даже примерно предположить итоговый результат по ОГА. Соответственно, необходимо дождаться результатов выборов в остальных объединённых государствах, потому что общее количество выборщиков – 538 (а сейчас ясны результаты только для 238 + 213 = 451 выборщика).

В каждом объединённом государстве есть свои особенности выборных процедур, и в некоторых из них голоса избирателей, посланных по почте, могут считаться ещё в течение нескольких дней после самого дня выборов. Есть и другие особенности и отличия, которые, в целом, говорят о том, что в 2020 году, учитывая все особенности процедур голосования в разных объединённых государствах, включая наложившуюся пандемию и, соответственно, увеличенное количество голосов, поданных по почте и/или посредством досрочного голосования, общий итог выборов президента ОГА может быть не известен ещё 48-72 часа.

То есть, если только вообще всё дело не окажется в Верховном суде (из-за каких-либо действий любого из кандидатов), мы узнаем, кто будет следующим президентом ОГА только лишь ближе к этим выходным.

Слава Рабинович

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