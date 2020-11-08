Камала Харрис в стране возможностей – пример для Украины

Камала Харрис в стране возможностей – пример для Украины

Владислав Рашкован Владислав Рашкован
Укринформ
Надо, чтобы и Украина становилась страной возможностей. Возможностей для всех

#HeForShe
Думаю, что вы знаете эти акронимы:
POTUS – President of the United States
FLOTUS – First Lady of the United States
VPOTUS – Vice President of the United States

Но теперь в Белом доме, скорее всего, появится новый акроним.

SGOTUS – Second Gentleman of the United States. Эту роль будет исполнять Дуглас Емхофф (Douglas Emhoff), муж избранной Вице-Президента США, Камалы Харрис. И это, наверное, будет первый раз, когда мы сможем увидеть на таком высоком уровне реализацию концепции #HeForShe.

Родина Камали Харріс
Семья Камалы Харрис

Камала Харрис – первая в истории темнокожая женщина с азиатскими (индийскими) корнями (ее отец с Ямайки, а мать – индуска), которая стала Вице-Президентом США. На фото – Харрис на фоне других вице-президентов США.

Харрис сказала в своей речи: «Сегодня я мыслями с женщинами, которые в прошлом боролись за право голоса. Я размышляю об их борьбе, их решимости и силе их визии. Я стою на их плечах» и добавила: «В то время, как я первая женщина в этом офисе, я точно не буду последней. Каждая маленькая девочка, которая сегодня меня слушает, видит, что США – страна возможностей».

Думаю, это только начало. Моя дочь Sonya впечатлена. Надо, чтобы и Украина становилась страной возможностей. Возможностей для всех.

Владислав Рашкован
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* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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