Важные мировые события карантинного уикэнда

Пока в Украине люди переживали карантинный weekend, в мире произошло несколько важных событий

G20 И ДОЛГ БЕДНЫХ СТРАН

В пятницу вечером завершилось внеочередное заседание Министров финансов и Глав Центробанков стран Большой Двадцатки (G20), на котором было принято важное решение, согласованное с Парижским клубом кредиторов. Это решение фактически о том, что к механизму G20 о приостановке обслуживания долга (DSSI) для стран с низким доходом – необходимо также привлечение и частных кредиторов. Что это значит? Что не только суверенные кредиторы и международные организации будут откладывать/прощать долги бедным странам в условиях пандемии, но и то, что это придется делать и частным компаниям. Вот коммюнике G20. Вот комментарии МВФ и Мирового банка. Нет, Украины это не касается.

ЗОНА ОБЩЕЙ ТОРГОВЛИ НА 2.2 МЛРД ЧЕЛОВЕК

В воскресение утром, 15 ноября, руководители 15 стран ASEAN (Китай + азиатско-тихоокеанские государства) на онлайн конференции подписали самое большое в мире соглашение о свободной торговле (Региональное, всестороннее экономическое партнерство (RCEP)). Оно охватывает 2,2 миллиарда человек и около трети мирового экономического производства. Сама по себе новость показывает, что в мире есть спрос на интеграционные экономические процессы, несмотря на эпидемию (а может быть и благодаря ей). Китай точно среди выигравших в этой сделке. Здесь есть саммари новости на Reuters.

ИЛОН МАСК И SPACEX НА ПУТИ К МЕЧТЕ

В воскресение, пока вы спали, во Флориде SpaceX Илона Маска запустила к МКС ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и четырьмя астронавтами на борту. Это первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС.

Через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в океане. NASA и SpaceX планируют использовать ее для следующего пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС. Здесь есть запись всего запуска.

Все это стало возможным после удачных испытаний в мае, когда мы с вами радовались успеху Маска. Так что батут работает, если вы понимаете, о чем я писал уже ранее.

Владислав Рашкован

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