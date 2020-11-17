Присоединение к «Артемиде» – повод порадоваться за Украину

Присоединение к «Артемиде» – повод порадоваться за Украину

Борислав Береза Борислав Береза
Укринформ
И это достойный ответ скептикам

Меня искренне порадовала новость о том, что Украина присоединилась к программе NASA «Артемида». Теперь мы вместе с другими странами будем исследовать Луну и Марс. Для государства это возможность реализовать собственные проекты вместе с ведущими космическими агентствами мира и поучаствовать в чужих, которые самостоятельно реализовать бы мы не смогли.

Скептики скажут, что нам сегодня не до этого и что у нас экономический и политический кризисы, эпидемия COVID-19 и война. Но, во-первых, так будет не всегда. А во-вторых, тот, кто не ставит перед собой высокие цели, никогда их не достигнет. Так что это повод порадоваться за Украину!

Ранее это соглашение уже подписали с агентствами Австралии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Люксембурга.

Борислав Береза
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* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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