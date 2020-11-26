Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику стран Балтии

Что важно для Украины и украинцев в публикации Центра «Досье»

Несколько лет назад Михаил Ходорковский создал Центр «Досье», главную задачу которого он обозначил так: «Переводить журналистские расследования о главарях кремлевской преступной группировки и их окружения в уголовно-правовую плоскость». В этом году Центру удалось получить доступ к рабочим документам из секретариата генерала российской разведки Владимира Чернова, который последние годы возглавляет управление Администрации Президента РФ «по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами». За этим невинным названием скрывается структура, создающая сеть агентов влияния Кремля за рубежом.

В первых двух подачах Центра «Досье» рассказывалось, как подчиненные шпионского генерала курируют оппозицию в Грузии: первая и вторая подачи.

В третьей подаче была раскрыта история появления указанного подразделения АП России: «Пусть вас не смущает аббревиатура про межрегиональные связи и культуру. После победы «оранжевых» на Украине в 2004 году, это управление срочно создали для борьбы с цветными и бархатными революциями в бывших советских республиках. Там полно выходцев из спецслужб, и мы их зовем «ясеневскими» (в районе Ясенево на окраине Москвы находится штаб-квартира СВР – ред.). У них постоянные зарубежные командировки, семинары, туда-сюда возят большие делегации, пишут доклады, колоссальный бюджет на миллиарды рублей». Первые годы руководители подразделения менялись достаточно часто, пока в 2012 году его не возглавил Чернов, до сих пор находящийся на этой должности.

В четвертой части рассказывалось, как Кремль вербует политиков, общественных деятелей и журналистов в Армении и Азербайджане.

В пятой – о российском участии в предвыборной кампании экс-президента Молдовы Игоря Додона.

И вот в последней, пока шестой части цикла дошла очередь до стран Балтии. В ней рассказывается о работе полковника Евгения Умеренкова, отвечающего за балтийское направление.

ПОЛКОВНИК УМЕРЕНКОВ – БЫВШИХ ШПИОНОВ НЕ БЫВАЕТ

Материал начинается с событий конца февраля – начала марта 2020 года. Зам главы АП России Дмитрий Козак (он, кстати, курирует и украинское направление) к 65-летию вручает Евгению Умеренкову орден Дружбы. После чего награду «обмывают» шампанским в кабинете Чернова в присутствии еще трёх деятелей – заместителя Чернова Владимира Бочарникова (сын экс-замдиректора СВР Валерия Бочарникова); куратора молдавского направления, полковника запаса СВР Игоря Маслова и Вадима Смирнова – помощника юбиляра Умеренкова.

Он – выпускник журфака ЛГУ. Во время учебы познакомился со своей будущей женой, уроженкой украинской Кадиевки, ныне довольно известной писательницей, автором сентиментальной женской прозы Натальей Нестеровой. Карьера Умеренкова тесно связана с газетой «Комсомольская правда», где он входил в 15-процентную квоту «подкрышников». Так называли в советских изданиях сотрудников Первого главного управления КГБ, шпионивших «под крышей» журналистики.

В АП России на пост куратора по Балтии полковник Умеренков перешел в 2007 году, после того, как пять лет был «подкрышником» от «Комсомолки» в Нью-Йорке и годик поработал в «Известиях». На новой должности в Администрации президента РФ он поспособствовал заключению договора о сотрудничестве между Литовской народной партией Казимиры Прунскене (ей давно выдвигаются обвинения в сотрудничестве с КГБ, российской разведкой) и «Единой России».

Полковник планомерно создавал в Балтии сеть агентов влияния и собирал компромат, материалы для диффамации на местных политиков. Особым объектом его внимания была тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей принципиальностью в противостоянии имперской политике Кремля. В 2015 году Умеренков координировал кампанию в СМИ по дискредитации Грибаускайте. При этом никаких документальных подтверждений не приводилось, говорилось лишь о каком-то пожаре в Москве, во время которого, якобы, сгорели документы, которые могли бы скомпрометировать госпожу Президента. В качестве автора таких статей ярко засветился питерский журналист Максим Леонов (сейчас он является внештатником «Новой газеты - Санкт-Петербург»).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ РФ ЛЮДИ В ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЕ

В 2013 году в «прибалтийском отделе» Умеренкова были составлены списки политиков и журналистов Эстонии, Латвии и Литвы, которых, как минимум, планировали использовать для оказания влияния – сбора информации и пропагандистских акций. Эстонский список «перспективных людей» состоял из 19 человек, латвийский – из 9, литовский – из 7.

Такая неравномерность объясняется просто. Составляла списки обозреватель отдела спецкоров «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Она базировалась в Таллинне, где у нее была квартира. Там же ею создавался клуб «Импрессум», осуществляющий пропагандистскую деятельность в российских интересах не только в Балтии, но и в других постсоветских странах (Об этом подробно рассказано в книге украинского эстонца Олега Самороднего «Двуликий «Импрессум». Анатомия маленькой информационной войны». Таллинн, 2011. Самородний же дал ей прозвище «штык-перо»). Поэтому, естественно, эстонскую среду Сапожникова знала лучше всего.

Во избежание диффамации нужно сразу подчеркнуть, что «список Сапожниковой» имел рекомендательный характер. Поэтому не известно, какие мероприятия проводились в отношении его фигурантов, и проводились ли вообще. При этом те, с кем удалось связаться партнерам Центра «Досье» в данном расследовании (Eesti Ekspress и Siena.lt) говорят, что подобных контактов с российскими эмиссарами они не имели.

Первые четыре места в «эстонском списке» занимают деятели Центристской партии Эстонии. Самый высокопоставленный – Михаил Кылварт, на тот момент – вице-мэр Таллинна, ныне – мэр эстонской столицы.

Среди трёх других политиков, Макса Каура, Ольги Ивановой и Михаила Корба, наиболее известен последний. В 2016 году он не проголосовал по заявлению эстонского парламента в связи со сталинской депортацией в июне 1941 года. Год спустя Корб, будучи уже министром государственного управления, сказал, что «не поддерживает членство Эстонии в НАТО». После этого он вынужден был подать в отставку. Но сразу же получил пост генерального секретаря Центристской партии, который занимает по настоящее время.

Из журналистов в «эстонском списке» самая заметная – Олеся Лагашина, главный редактор русскоязычной версии сайта популярнейшей эстонской газеты Postimees.

Во главе «латвийского списка» – руководители популярного портала Delfi.lv. Как русскоязычной версии сайта Анатолий Голубов (он и сейчас занимает эту должность, при этом также отрицает контакты с россиянами по этому поводу), так и латышскоязычной – Ингус Берзиньш (сейчас в отпуске по уходу за ребёнком). «Список Сапожниковой» по Латвии, меньший по объему и не включающий политических деятелей, всё же составлен со знанием дела, с толковыми комментариями.

А вот «литовский список» – самый халтурный: имя-фамилия, название издания и всё, никаких пояснений. Кстати, еще с 2015 года российское «штык-перо» Сапожникова в Литве – персона нон-грата.

НЕРЯДОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ ИЗ АП РОССИИ

Помощником Умеренкова в балтийском отделе АП России был Вадим Смирнов. Вид его погон не известен, но, похоже, что они есть, и также шпионского мундира. В октябре 2013 года Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) заподозрил Смирнова в том, что он «агент безопасности» и объявили персоной нон-грата.

В АП Смирнов составлял оперативные справки и «объективки» для руководства. Скажем, в 2015 году он выражал крайнюю обеспокоенность предстоящим избранием Литвы в исполком ЮНЕСКО на каденцию 2015-2019 (оказавшуюся даже избыточной): «Для нас – это плохо, так как литовцы на площадке ЮНЕСКО развернули широкомасштабную деятельность по Крыму с подводкой к необходимости юридической оценки действий РФ структурами ООН (Суд справедливости и т.д.), что может открыть путь к требованию финансового возмещения ущерба, который может быть взыскан через заморозку росактивов за рубежом. Работа ведется системная. Если Литва попадет в исполсовет на 4 года, она вопрос Крыма с экспертного уровня переведет на административный уровень, а также будет блокировать все наши инициативы».

В материале Центра «Досье» приводятся примеры сотрудничества с «балтийским отделом» разных российских и зарубежных деятелей. Активным, к примеру, является сотрудничество с сотрудниками «Комсомольской правды» – Александром Гришиным и Андреем Барановым (и о Сапожниковой мы тоже не забываем).

Интересна информация о том, как Баранов, сменивший Умеренкова на посту зав. международным отделом «КП», организовывал визит в Калининград Ариэля Коэна, американского политолога советского/российского происхождения. Коэн вообще-то является старшим экспертом авторитетного «Атлантического совета», в связи с чем приглашается для интервью в приличные издания. Но при этом отличается некоторой, скажем так, неразборчивостью, постоянно участвуя в эфирах пропагандистских каналов РосТВ, прежде всего у Владимира Соловьева на «России-1».

Опубликованные Центром «Досье» документы показывают уровень российских гонораров Коэна за одно выступление: $2500 плюс авиа-билет бизнес-класса в оба конца и проживание в хорошем отеле (панельная дискуссия на конференции в Калининграде по теме «НАТО-Россия: у «красной черты». Почему на Западе считают, что Третья мировая война может начаться с конфликта в Прибалтике»). При этом нельзя не обратить внимания на неискоренимую советско-гэбистскую привычку расшифровывать еврейские имена специалистов. Вот как пишет Баранов в донесении Умеренкову: «Женя, привет! Вот что мне ответил г-н Ариэль Коэн (он же Валерий Коган)»…

Есть и другие примеры, когда круг обязанностей Умеренкова выходил за пределы Балтии и доходил аж до США. Так Умеренков в 2015 году при посредничестве скандально известного экс-конгрессмена Курта Уэлдона (его подозревали в получении денег от российской газодобывающей компании «Итера») руководил подготовкой неофициального визита в Петербург группы американских конгрессменов во главе с другим симпатиком Путина и России Даной Рорабахером. (В 2018 году Рорабахер проиграл выборы в Калифорнии, после чего контакты с ним для АП стали не так актуальны).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»

Частым гостем «Комсомолки» и Радио КП является Александр Дюков, позиционируемый Россией как «историк-архивист». Он возглавляет фонд «Историческая память», который был основан в 2008 году для содействия, как утверждалось, «объективным научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ века». В реальности Дюков пользуется приоритетным доступом к архивам КГБ, в которые других историков (настоящих) не допускают. Там тенденциозно и односторонне подбираются документы, так, чтобы не затронуть преступлений советского режима, но при этом дискредитировать национальные движения в Восточной Европе, представить их, как исключительно пронацистские и преступные.

В этом смысле очень интересен и показателен 62-страничный «Отчет о деятельности фонда «Историческая память» за 2008-2018 гг.», который оказался на столе Умеренкова. Приоритетные задачи Фонда в странах Латвии, Литве, Эстонии в нем излагаются так:

«a. Системное оппонирование историко-пропагандистским концепциям «советского геноцида» и «советской оккупации»;

b. Разоблачение прямых фальсификаций истории, предпринимаемых местными историками и политиками;

c. Дискредитация в глазах российских и европейских историков местных официальных историко-политических структур (комиссии историков, институты национальной памяти, «музеи оккупации»);

d. Формирование, защита и продвижение отвечающих интересам России и корректных с научной точки зрения представлений о «проблемных» сюжетах совместной истории;

e. Поддержка несогласных с официальным историко-политическим нарративом местных историков».

Построение работы Фонда на «украинском направлении» определено как «аналогичное». Отдельно подчеркивается, что «в 2012-2013 гг. была предпринята успешная попытка наладить основанное на общих ценностях взаимодействие с руководством Украинского института национальной памяти». (Как известно, УИНП тогда возглавлял Валерий Солдатенко). Но далее с грустью констатируется, что после 2014 года такое сотрудничество стало невозможным. Зато с 2017 года в Киеве действует подконтрольная данному Фонду «Общественная организация «Комитет защиты русских школ Украины».

Всего с «Исторической памятью» на постоянной основе сотрудничают 124 зарубежных историка, члена партий, политэксперта и журналиста, но, к сожалению, их имена в отчете не раскрываются. Среди этих 124-х – 21 человек из Латвии, 8 из Литвы, 5 из Эстонии, а также 8 – из Украины (3 сотрудника научных учреждений и 5 журналистов).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ – ГАСТРОЛИ «ПОЛИТОЛОГА» МИХЕЕВА

Ну, а заканчивается материал сообщением о том, что в марте 2020 года Умеренков в АП был отправлен в отставку и вернулся в международный отдел КП. (Славный и аббревиатурно созвучный симбиоз «Комсомольской правды» и Администрации президента). Вместе него «балтийское направление» с тех пор курирует его молодой протеже Вадим Смирнов.

В следующем, седьмом материале Центр «Досье» обещает рассказать о «политологе» Сергее Михееве (тоже, кстати, постоянный участник и любимец «Вечера с Соловьевым»). Он работает под руководством куратора в АП по Закавказью полковника ФСБ в запасе Валерия Максимова. Будет рассказано, как Михеев руководил предвыборными компаниями в Латвии, Кыргызстане, Казахстане, в отторгнутых от Грузии Южной Осетии и Абхазии. А также о том, как по заданию АП общался с высокопоставленными чиновниками в Иране. Не сомневаюсь, что будет интересно, ждём с нетерпением.

Олег Кудрин