Большое видится не только на расстоянии

Никогда не была согласна с расхожим афоризмом о том, что «большое видится на расстоянии»

С первой минуты личного знакомства с Гейдаром Алиевым в ноябре 1990-го и до последнего нашего с ним разговора в апреле 2003 года я всякий раз ощущала, что судьба подарила мне редчайший шанс общения с великой личностью. С человеком-айсбергом, обращенным к нам лишь видимой частью своей недюжинной натуры. Но и эта небольшая видимая часть была столь интересна и многогранна, что даже краткие минуты неформального общения с ним запечатлевались в памяти навсегда.

Наблюдая за стилем и манерой его работы, я всякий раз убеждалась в справедливости афоризма, приписываемого Наполеону I: успех – вот что создает великих людей. Гейдару Алиеву практически во всех его внешнеполитических инициативах сопутствовал успех – от выделения Азербайджану первых многомиллионных льготных кредитов, которые спасли республику от экономического коллапса до подписания исторического соглашения по строительству нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, до реализации глобальных транспортных проектов в рамках возрождения великого Шелкового пути.

О том, что Гейдар Алиев является одним из самых ярких политиков ХХ столетия сказано и написано немало. Вот, например, какой ответ на мои вопросы во время работы над книгами о Г.Алиеве прислал экс-президент Украины Леонид Кучма, с которым Гейдара Алиевича связывали годы совместной работы и конструктивного сотрудничества:

«Гейдар Алиевич был глобальным игроком, хотя на «всемирном соревновании стратегов» играл за очень небольшое государство. Он был политическим аристократом, если можно так сказать. При этом, однако, в нем не было ни тени снобизма или высокомерия. И это не могло не покорять… В памяти Украины он останется ее верным и достойным другом, а когда придут поколения, не заставшие Гейдара, им его всегда будет напоминать памятник, стоящий в центре Киева. Хотя каким он останется в памяти народов СНГ – наверное, это не так важно, как то, чем он будет в памяти своего собственного народа. А я уверен, что там ему уготовано совершенно уникальное место. Такими, как Алиев, может гордиться любой народ. Потому что вот так вернуться, так повторно встать во главе своей нации тогда, когда она находится в тяжелейшей ситуации, и в итоге выровнять самолет уже почти у самой земли – таких примеров современная история почти не знает…»

В своем эссе я хочу как бы отдельными штрихами набросать человеческий портрет Гейдара Алиева, вспомнить какие-то малоизвестные широкой аудитории эпизоды, живые подробности, играющие на более углубленное восприятие этой уникальной личности.

* * *

…Говорят, что истинно великие люди, как правило, просты и доступны в общении. Это правило на все сто процентов относилось и к Гейдару Алиеву. Иногда, чего греха таить, я в сердцах недоумевала: зачем Президент тратит свое драгоценное время и силы на общение с тем-то и тем-то, зачем он принял такого-то, зачем участвует в каком-то необязательном, на мой взгляд, мероприятии. Мне кажется, это происходило оттого, что ему всегда было тесно в рамках протокола, в стенах своего кабинета, в окружении партфункционеров. Он очень комфортно чувствовал себя рядом с поэтами и писателями, на каком-нибудь детском празднике или общаясь с деревенскими аксакалами.

Я вспоминаю, как он внимательно слушал наши журналистские впечатления о той или иной стране, в которой нам с ним довелось побывать. Он вообще умел здорово слушать и, главное, слышать своего собеседника.

Многие рассказывали, что он обладал какой-то магнетической аурой и мог в процессе беседы расположить к себе и «разоружить» любого, самого предубежденно настроенного по отношению к нему человека. Примеров тому множество – от глав государств до влиятельнейших западных политологов, которые вначале относились к генералу КГБ и бывшему члену Политбюро ЦК КПСС с крайней настороженностью, но после личного знакомства и бесед с Президентом Азербайджана почитали для себя честью называть его своим другом.

При всей любви к работе, доходящей до «трудоголизма», мой герой был открыт земным радостям: ценил дружеское застолье, удачную шутку, крепкий «мужской» анекдот, был поклонником женской красоты. В молодости Гейдар Алиев неплохо рисовал и даже готовился стать профессиональным архитектором. Обладая приятным баритоном и абсолютным слухом, он с удовольствием пел в узком дружеском кругу под аккомпанемент своей супруги Зарифы ханым.

А как он бывал любопытен, порой по-детски любознателен, жаден до новых впечатлений! Эту удивительную черту я не раз наблюдала в зарубежных поездках, особенно во время официальных визитов. Он с неподдельным интересом знакомился с историко-культурными ценностями страны, куда приезжал, с удовольствием и, я бы даже сказала бесстрашием, пробовал экзотические заморские яства и напитки, умел рассмешить самую элитную и чопорную компанию на двусторонних переговорах.

Вообще во время переговоров Гейдара Алиева, даже самых важных, даже на самом высоком правительственном уровне, часто звучал смех. Уж на что англичане традиционно известны своей сдержанной манерой общения, и тех Гейдар Алиевич умел “расшевелить”. К примеру, сидит перед Президентом глава одной из крупных британских компаний и нахваливает свой проект по технологическому переоборудованию Сумгайытского алюминиевого завода.

- Сколько лет вам потребуется для этого? - неожиданно спрашивает Г.Алиев.

- Около четырех, - следует ответ.

- Что так много? Эта неторопливость напоминает мне наши стройки. Мы у себя в Азербайджане умудрялись строить объекты по 10-15 лет. У нас вы что ли этой болезнью заразились? На британцев такая медлительность непохожа.

Звучит смех. Глава британской компании смущенно чешет затылок и начинает что-то объяснять. Через несколько минут выясняется, что обоснование сроков предоставил фирме их компаньон, американец по гражданству, но турок по национальности, сидящий тут же.

Гейдар Алиев говорит, с улыбкой поворачиваясь к турецкому бизнесмену:

- Ну вот, я же говорю, что без нашего брата-мусульманина здесь не обошлось.

На сей раз от смеха не могут удержаться все присутствующие, даже мы – журналисты».

Другой случай, очевидцем которого я была, произошел в Саудовской Аравии. Первые переговоры с влиятельными и богатейшими шейхами этой страны, первая встреча политического и делового истэблишмента королевства с бывшим коммунистическим лидером некогда могущественной державы, а ныне Президентом небольшой республики, находящейся в экономическом кризисе и обремененной затяжным конфликтом с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Вначале за столом переговоров ощущалось некоторое напряжение, скованность, стороны присматривались друг к другу. И вдруг последовал потрясающий алиевский «выпад» в сторону чопорных арабов:

«Знаете, до того как вы завоевали нашу страну в 7 веке, мы не были мусульманами. Ваши предки захватили Азербайджан, заставили нас принять мусульманство. Теперь настала пора платить по счетам и помогать своим братьям по вере». Когда переводчик перевел этот текст, наступила короткая пауза, а затем весь зал взорвался смехом. Не стоит и говорить, что напряжение растаяло, а Гейдар Алиев по итогам переговоров добился всего, чего хотел.

Подобных случаев в моем журналистском блокноте много: и случай с «железной леди» Маргарет Тэтчер, которую он посадил на место, и курьезная история с Туркменбаши, и многое другое, что я когда-нибудь расскажу в своей книге «10 лет за кадром переговоров».

* * *

Гейдар Алиев очень любил общаться с прессой, он явился инициатором отмены цензуры в средствах массовой информации Азербайджана. Интересная деталь: Гейдар Алиев всегда брал с собой в зарубежные поездки представителей СМИ самой разной направленности – от официальных до независимых и оппозиционных. При этом ни он, ни его пресс-служба никогда не диктовали нам, что и как мы должны освещать.

Почти всегда в состав журналистской бригады включались два собкора радиостанции «Свобода» - я и моя тезка Эльмира Ахмедова. Упоминание о месте нашей работы часто вызывало легкое замешательство у представителей МИД той страны, куда мы приезжали (особенно в ряде постсоветских республик, где радио «Свобода» по-прежнему числилось в ряду запрещенных средств массовой информации). Об одном особенно курьезном случае, происшедшем в Туркменистане, мы с Эльмирой как-то рассказали Гейдару Алиевичу. История развеселила Президента, и в последующих поездках, во время пресс-конференций или деловых переговоров он не раз специально называл наши фамилии и то, с какой радиостанцией мы сотрудничаем, чтобы наглядно продемонстрировать уровень гласности и свободы прессы в нашей республике.

Нередко бывая с Президентом в зарубежных странах, мы воочию убеждались, что взаимоотношения азербайджанских журналистов с главой государства не в пример более открытые и комфортные, нежели в самых развитых странах Запада. В Италии, Японии, США, даже в России представителей СМИ выпроваживали спустя две-три минуты после начала переговоров, как говорится, «на самом интересном месте». Зато совсем другая атмосфера была на двухсторонних переговорах, которые проводил у себя в президентском дворце Гейдар Алиев и на которых практически от начала и до конца присутствовали все представители СМИ. Более того, нередко было заметно, что Г.Алиев стремится во что бы то ни стало снабдить журналистов интересной информацией, даже если в распространении этой информации не особенно заинтересован его зарубежный собеседник. В таких случаях он намеренно «провоцировал» гостя, затрагивал острые темы, заводя разговор о тех или иных проблемных аспектах межгосударственных взаимоотношений. И мы всегда уходили с этих встреч с «богатым уловом», шутливо замечая, что один наш Президент «кормит» всю журналистскую братию страны.

Помню, какой-то высокопоставленный дипломат из США, то и дело недовольно поглядывая в нашу сторону, попросил, чтобы прессу удалили из зала. Гейдар Алиев выполнил просьбу гостя и, пока мы толпились у выхода, бросил шутливую реплику: «На Западе нас нередко упрекают в зажиме демократии и свободы слова. Однако общаться со мной в присутствии прессы готовы немногие». Сам он был готов на любой откровенный разговор с журналистами, и зачастую наиболее важные государственные новости мы впервые узнавали из его уст.

* * *

Природа щедро одарила его: пытливым умом, уникальной памятью, превосходными внешними данными. Даже годы, даже бремя прожитых лет и перенесенных испытаний не сумели расстроить гармонию его черт, не испортили его горделивой осанки. Он был красив, наш Президент, красив настоящей мужской красотой. Мне довелось беседовать с помощником Гейдара Алиевича в бытность его первым заместителем Председателя Совмина СССР – Джамалом Джамаловым. Помнится, Дж.Джамалов сказал: «Я видел в Кремле много известных людей: руководителей республик, министров, членов Политбюро. Но, поверьте, я не знал ни одного человека, на котором бы так же красиво и ладно сидел костюм и был так же изысканно завязан галстук, как у Гейдара Алиевича. Он всегда был сама элегантность, и она разительно контрастировала с мешковато-провинциальным обликом многих других руководителей союзного масштаба». А когда на одном из зарубежных государственных приемов Гейдар Алиев, быть может, впервые в жизни надел черный смокинг, то вел он себя и чувствовал себя в нем столь естественно, что казалось – за ним несколько поколений родовой аристократии и вырос Г.Алиев не в трудовой семье железнодорожного рабочего, а в каком-нибудь средневековом замке.

О его свободной и по-западному раскованной манере поведения еще в 70-е – 80-е годы много писала западная пресса. Вот, например, одно из таких свидетельств: 9 июля 1984 года американский журнал «Newsweek» опубликовал статью своих московских корреспондентов Грэга Канина и Джойса Барнатана под названием «Счастливый боец Кремля» («The Kremlin’s Happy Warrior»), в котором среди прочих есть и такой пассаж:

«В Кремле, где мрачность и хмурость являются почти неотъемлемой частью внешнего вида, Гейдар Алиев «щеголяет» своей побеждающей улыбкой. Высокий, стройный и подтянутый, 61-летний первый заместитель премьер-министра быстро продвинулся в советской иерархии – и, по всей видимости, продвинется в будущем еще выше. Хотя он, так же как и его коллеги по Политбюро является приверженцем жесткой линии, у него есть свой стиль. «Он является единственным привлекательным человеком в глазах Запада», - сказал один западный дипломат, работающий в Москве. Другие члены Политбюро, - в частности, Михаил Горбачев, который по широкому признанию является наиболее вероятным преемником Константина Черненко, - тоже могут проявлять тактичность и умеют держаться. Но что выделяет Алиева, делает его особенным, - это то, что он всегда держится свободно, раскованно, всегда добродушен и приветлив, даже кажется счастливым – несмотря на то, находится ли он в центре внимания или нет».

По свидетельству современников, он умел вести себя с рабочими как рабочий, с шейхами быть шейхом, а рядом с королями казался настоящим монархом. И это была та высочайшая степень политической прагматичности, конъюнктуры в лучшем смысле этого слова, которая отличает гениального политика от политика средней руки. И еще: Гейдара Алиева никогда, ни при каких обстоятельствах, в самых экстремальных условиях не подводила его колоссальная выдержка и сила воли.

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В заключение хочу привести слова Президента Азербайджана, выполнившего по максимуму все заветы Гейдара Алиева, включая восстановление территориальной целостности страны, – Ильхама Гейдар оглу Алиева:

«Гейдар Алиев – основатель современного Азербайджана. Когда наша страна обрела независимость в результате распада СССР, первые два года независимости можно охарактеризовать как тотальный кризис и упадок. Разрушение экономики, стагнация промышленности, неумелая, я бы сказал, антинародная политика предыдущих властей, которые занимались в основном грабежом, воровством и внутренними интригами, довели Азербайджан до гражданской войны, до экономического коллапса. Азербайджанский народ призвал Гейдара Алиева вновь возглавить страну в 1993 году, и с тех пор по сегодняшний день проведенные в Азербайджане реформы обеспечили бурный рост государства и решение практически всех экономических проблем, стоящих перед нашей страной. Гейдар Алиев спас Азербайджан от потери независимости, создал государственность, создал мощную систему управления, которая обеспечивает поступательное развитие нашей страны. Его заслуги перед азербайджанским народом неоценимы. В том, что сегодня Азербайджан динамично развивается, что это страна, где обеспечивается общественный порядок, сохраняется, укрепляется стабильность, куда идет огромный поток иностранных инвестиций, - в этом роль Гейдара Алиева носит исключительный характер.

… Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, живет его политика, живет его философия, философия азербайджанства, идеология, живет и развивается созданный, построенный им современный Азербайджан. Все мы должны вести нашу Родину вперед по указанному им пути. Все мы должны продолжать его политику, укреплять Азербайджан и вести его в будущее по указанному им пути, так, как хотел этого Гейдар Алиев. Я уверен и не сомневаюсь в том, что мы осуществим это».

Это было сказано несколько лет назад. Сегодня, в свете великой Победы, одержанной Азербайджаном во второй Карабахской войне, эти слова приобретают особый символический смысл. Ибо главное, что увековечило имя Гейдара Алиева, – это выпестованный и выстраданный им Азербайджан. Который сегодня как никогда уверенно и гордо шагает в будущее…

Эльмира Ахундова, Посол Азербайджанской Республики в Украине, народный писатель Азербайджана