Дело Навального, MH17 и влияние РФ на Молдову: анализ самых резонансных расследований за год

Уходящий год запомнился рядом резонансных журналистских расследований в области международной безопасности

Среди них – дело об отравлении Алексея Навального, крушении "Боинга" над Донбассом, разоблачение бывшего президента Молдовы Додона в связях с РФ, российском вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.

Подробно эти темы в программе "Код безопасности" телеканала "ДОМ" обсудила ведущая Татьяна Попова с гостем эфира – главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.

ПОПОВА: Мы посвящаем этот выпуск самым резонансным журналистским расследованиям в области международной безопасности уходящего года. Гость программы - Роман Доброхотов, главред The Insider. Издания, которое занимается поиском фактов и разоблачением фейков. А также в последнем расследовании с Беллингкэт, назвавших отравителей Алексея Навального. Ваше издание этой осенью сделало заявление, что Россия продолжает разрабатывать химическое оружие для нужд спецслужб. Это было первое расследование на эту тему. А уже в декабре The Insider совместно с британским Bellingcat, американским CNN, а также "Шпигелем", опубликовали имена сотрудников ФСБ, которых вы обвиняете в организации отравления Алексея Навального «Новичком». Ваше издание пишет, что отравление было проведено группой из (как минимум) восьми оперативников, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2). Роман, расскажите подробнее, как вам удалось найти доказательства производства Новичка?

ДОБРОХОТОВ: На самом деле это расследование стало уже не первым на эту тему. Имею ввиду то, что мы доказали: «Новичок» производится до сих пор в России в том числе даже на территории Москвы. Была целая серия расследований, в которых мы рассказывали, как «Новичок» используется спецслужбами, изначально - про ГРУшников: про отравление Скрипаля в Лондоне, про отравление в Болгарии, где был отравлен предприниматель Гебрев. Оба были отравлены «Новичком». И там мы показали, как, собственно, проводяться эти спецоперации. И уже в рамках этих расследований мы выявили ряд ученых при Министерстве обороны, которые занимаются проведением этих спецопераций. В том числе мы рассказали об Институте военной медицины в Санкт-Петербурге, который возглавляет Сергей Чепур. К моменту этой осени у нас был накоплен какой-то массив данных и о спецслужбе, и о «Новичке». Но что произошло позже? Когда уже узнали об отравлении Навального, мы стали эту цепь вытягивать дальше те звенья, которые у нас уже были. И, в частности, через общение по телефону, через поездки Сергея Чепура мы выяснили, что он общался и с другими научными институтами, которые также работают на спецслужбы. И в первую очередь речь идет о Научном центре «Сигнал», который располагается в Москве. Сам Чепур - из Петербурга, но он время от времени приезжал в «Сигнал», общался с руководством «Сигнала». Это тоже ученые, которые занимаются «Новичком», разработкой нервнопаралитических веществ, высокопрофессиональные токсикологи, высокопрофессиональные синтетики, - то есть те, кто занимается созданием «Новичка». И уже дальше, через контакты этих людей, мы увидели, что они общаются не только с ГРУшниками, они общаются еще и с высокопоставленными офицерами ФСБ. И вот так мы пришли к финальной стадии нашего расследования и к выявлению 8 сотрудников НИИ-2 ФСБ (специализированный НИИ-2 при ФСБ), которые занимаются разными ядами, а не только «Новичком». И вот эти конкретные люди общались с Научным центром «Сигнал». Была активизация общения в момент отравления Навального. Соответственно, уже потом дальше проследив через биллинги телефонных переговоров, через поездки, с кем эти люди общались, мы вышли на конкретно этих 8 человек, часть из них непосредственно ездила по разным регионам за Навальным. Я говорю «ездила» во множественном числе, поскольку этих поездок, попыток отравления было несколько. Мы думаем, что, как минимум, было три активных попытки отравления, а самих поездок было несколько десятков.

Роман Доброхотов

ПОПОВА: А кто кроме Скрипалей, Гербева и Навального являлся пострадавшим по Вашей информации от этих людей, которые работают либо в ФСБ, либо в ГРУ за последние несколько лет? Есть ли еще кто-то кого Вы можете назвать?

ДОБРОХОТОВ: Эти три случая доказаны нами, поэтому мы о них говорим с уверенностью. Плюс есть большой набор подозрительных отравлений или смертей, про которые мы можем предполагать, что имело место отравление со стороны российских спецслужб, а по поводу некоторых у нас есть сильные подозрение именно относительно «Новичка». Но самый очевидный из этих случаев, который, я думаю, может быть, даже удастся доказать – это случай Владимира Кара-Мурзы, который был отравлен дважды и в обоих случаях все симптомы очень сильно походили на «Новичок». Почему он стал врагом Кремля – очень понятно. Поскольку он активно лоббирует санкции против Путина и его окружения, он общается с американскими сенаторами, европейцами. В общем, активный журналист-правозащитник, поэтому вызывал очень сильное раздражение. И вот мы увидели одна за другой две попытки отравления - сначала в 2015, затем - в 2017 году. И практически у нас нет сомнений в том, что использовался «Новичок», и в том, что, вероятно, это та же самая бригада. Плюс, были тоже очень похожие случаи с Петром Верзиловым, который, вероятно, вызывал раздражение в первую очередь из-за акций. Когда его арт-группа прервала на время финал чемпионата мира по футболу, когда они в костюмах полицейских выбежали на поле и Путин при этом присутствовал. И вскоре после этого было сначала задержание, затем - отравление. Плюс, об отравлении заявил Дмитрий Быков и еще несколько людей тоже имели какие-то похожие симптомы, и это надо проверять. То есть, на самом деле список может быть довольно длинный. Большинство из этих людей, про которых мы говорим, они выжили, но, возможно, именно потому, что они выжили, мы узнаем об этих случаях. Есть, например, случай с руководителями РУСАДА - антидопинговое агентство, которое оказалось в центре скандала после вот этой масштабной махинации с допингом. И сразу после того, как Родченков (один из главных сотрудников лаборатории) сбежал в Америку, два других высокопоставленных руководителя РУСАДА один за другим с разницей в неделю умерли от сердечного приступа. При том, что были людьми такого среднего возраста, вполне здоровые, никогда не жаловавшиеся на сердце. Соответственно, никто из их окружения не верит в то, что эта смерть была естественна.

Алексей Навальный ПОПОВА: Я хотела уточнить, и Вы говорите о том, что начали понимать, что то, что с Навальным происходило не просто плохое самочувствие, потому что Вы анализировали биллинги, и это же сказал сотрудник Билингкэта недавно в своем интервью. А что именно Вы увидели в биллингах нестандартное, когда Вы начали выявлять эту сеть ФСБшников, следующих за Навальным?

ДОБРОХОТОВ: В биллингах есть две основные вещи. Одна вещь – это мы видим, с кем человек разговаривает по телефону или отсылает СМСки; и вторая вещь – это геолокация, то есть, где он в этот момент находится. Соответственно, мы увидели два факта, которые, если Вы совместите между собой, – дают 100% доказательство. Первое: это то, что эти сотрудники именно в момент до/после/во время операции по отравлению Навального общались со специалистами по «Новичку», по химоружию и некоторые из этой группы тоже были сами специалистами-токсикологами и медиками. То есть, мы видим, что это не просто какие-то ФСБшники, которые, как Путин заявлял, ходят и следят за Навальным или вообще защитить его хотели. Ничего подобного. Это именно специалисты по химоружию. И второй факт, который мы тоже из биллингов видим, – это геолокация. То есть мы видим, что они находились рядом с Навальным именно в те моменты, когда он совершал поездки, где были попытки отравления, то есть - Калининград, а затем, последняя поездка, - в Новосибирск и Томск. И они старались пользоваться "левыми" трубками, но в некоторых случаях допускали проколы. Как, например, Александров, он же - Фролов, это его фальшивая фамилия. Когда он прилетел в Новосибирск, буквально на секунду включил телефон, может быть, чтобы поменять сим-карту или что-то подобное, но этого было достаточно, чтобы телефон успел обменяться данными с оператором.

ПОПОВА: Кажется говорили, он не один раз включал? А несколько раз это делал вот эти включения?

ДОБРОХОТОВ: Один раз он включил, и там его геолоцировали, и второй раз - в Томске. Каждый раз, буквально, на секунду включал. Я даже не думаю, что он успел посмотреть что-то в своем телефоне. Я думаю, что он просто действительно либо менял сим-карту, либо что-то подобное делал. То есть он понимал, что нельзя пользоваться своей обычной сим-картой с этого телефона, но просто, когда он включал сам телефон, возможно, он не знал, что этого будет достаточно, что в детализацию это попадет - вот это железное доказательство того, что он был на этом самом месте. Плюс, есть перелеты, в Новосибирск тоже мы видим, как они летят, есть звонки. То есть, в принципе данных довольно много. Даже если бы он не сделал эти ошибки, я думаю, нам все равно удалось бы доказать причастность этой группы к отравлению.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

ПОПОВА: И тем не менее, Путин заявил на пресс-конференции, что это - фейк. Что на самом деле таким образом «расследователи легализовали данные ЦРУ». Я вижу, что есть еще какие-то дополнительные версии о том, что они «просто сопровождали» или, что «не было смысла травить», или «хотели бы отравить – отравили бы», или что это «он сам отравился». Как вы можете опровергнуть подобные версии? Мы, украинцы, очень хорошо знаем, когда что-то делают российские спецслужбы неправильно и потом возникает миллион версий, мы на MH17 очень хорошо прошли эти десятки версий, которые начали появляться моментально после того, как представители русских спецслужб сбили "Боинг". А как Вы собираетесь доказывать, что все-таки действительно имело место отравление спецслужбами Навального? Доказывать, что ваше расследование правдиво?

ДОБРОХОТОВ: Ответ очень простой. Лично для меня все было уже доказано на том этапе, когда через биллинги и перелеты мы показали, что специалисты по «Новичку» были в Томске в тот момент, специалисты из НИИ-2 ФСБ. Дальше нам помог сам Владимир Путин, который вместо того, чтобы заявить о том, что все те биллинги на самом деле не существуют и выдуманы, он мог это сделать. Нам было бы сложно официально доказать. Понятно, что операторам никто не разрешит теперь показать официально эти биллинги. Но он выбрал самую глупую тактику. Он, по сути, валидизировал наше расследование. Он подтвердил, что эти ФСБшники были там, но попытался придумать это в какую-то другую интерпретацию, что, вот, за Навальным нужно следить, потому что он работает на иностранную разведку. И заявил о том, что сами эти биллинги может получить только иностранная разведка. Что очень глупо. Потому что все знают, что эти данные продаются-покупаются за 100 евро направо и налево. Есть гигантский рынок и никакого привилегированного доступа спецслужб к этому рынку нет. Это может сделать любой человек с ноутбука. А дальше было самое интересное – это вот новая часть нашего расследования, когда мы опубликовали признательное показание одного из участников группы – Кудрявцева, который думая, что ему позвонил помощник Патрушева, отчитался ему о содеянном, об операции, почему она провалилась и так далее, не зная о том, что на самом деле он разговаривает с Алексеем Навальным. То есть, был 45-минутный разговор с очень подробным отчетом. Этот разговор мы опубликовали в понедельник, есть аудио. И нет теперь уже никакого способа отступить. Либо власти нам показывают, как показали Баширова и Петрова. Покажут нам этого Кудрявцева, он даст интервью, и мы сравним голос – похож или не похож. Либо они будут его скрывать, то тогда все автоматически будут считать, что его скрывают именно потому, что действительно это тот самый человек, о котором мы говорим. Что его голос совпадает.

MH17

ПОПОВА: Да, интересные расследования относительно Навального. Но это не все расследования, которые мы нашли на Вашем сайте. Есть расследования «Центра Досье», которые они первые у себя опубликовали. Вы у себя его в подробностях перепубликовали и сделали несколько новостей на эту тему. Это расследование по поводу ситуации в Молдове, если вы помните. У вас была полная перепубликация расследования «Досье». «Досье», к сожалению, не дает интервью. Молдову перед выборами Президента потрясли разоблачения вмешательства России в политическую жизнь. Журналисты «Центра Досье» раскрыли, как действующий Президент Додон согласовывал с российскими официальными лицами свои выступления и международную политику. Позже опубликовали документальные тому подтверждения. Особо впечатляют видеозаписи, в которых Додон сообщает, что лично докладывает Путину о своих действиях и получает от представителей Кремля черный пакет - видимо с деньгами или с какими-то заданиями.

Скажите, что Вы можете сказать об этом расследовании?

ДОБРОХОТОВ: Да, мы доверяем этому расследованию, поскольку его основной автор - Сергей Канев, очень известный журналист. Он даже какое-то время работал в Insider и я знаю источник информации. Собственно, они не скрывают, что речь идет о взломанной переписке сотрудников российских спецслужб, в которой всплыло огромное количество информации по постсоветским странам. То есть там есть ограниченное число кураторов постсоветских стран от ФСБ и Администрации Президента. И в этих переписках есть огромное количество документов и о том, как в Грузии и о том, как в Молдове и в некоторых других постсоветских странах, в том числе Центральной Азии о том, как Кремль в действительности управляет местными политиками как марионетками. По сути, у некоторых из этих стран нет реального суверенитета, так как и российские силовики, и чиновники кремлевской администрации все решают из Москвы. Это касается в том числе демократических стран, как и пресловутая Молдова и Армения, например. Причем, в Армении вроде как была революция уже, где они старый свой режим свергли и заявили проевропейский путь, вот - Пашинян. Но мы видим, что и там до сих пор российские силовики играют первую скрипку. В Молдове ситуация, о которой писал «Центр Досье», все-таки была до последних выборов президента. И незадолго до выборов они опубликовали (расследование) и, возможно, это даже повлияло на выборы. Поскольку стало очевидно, что Додон - это действительно кремлевская марионетка. Это не всем в Молдове, конечно, понравилось. Правда, сейчас Президент решает не все, важно еще, какие силы победят в парламенте. Мы видим, что у Кремля здесь очень сильная хватка, в том числе и в парламенте. Они будут пытаться продолжать навязывать свою линию. Вот эта борьба, которая сейчас активно продолжается, особенно после выборов.

Игорь Додон

ПОПОВА: Вы думаете, Майе Санду удастся противостоять, зная все то, что опубликовал «Центр Досье» и другие расследователи?

ДОБРОХОТОВ: Да. Я думаю, что здесь дело не только в Майе Санду, но и в целом в том, что в Восточной Европе происходит сдвиг в сторону Европы, в сторону европейской интеграции и расторжение прежних связей с Кремлем. Здесь есть много причин. Одна из них - потому что Путин ставится все более и более токсичен, простите за каламбур, в том числе и из-за ситуации с Навальным. Но и не только, потому что Кремль ожесточает свои отношения и с Соединёнными Штатами. Сейчас мы видим, как кибератаки возобновились после победы Байдена. Раньше, когда Путин пытался сидеть на двух стульях и сжимал внутри гайки, но при этом старался заигрывать с европейцами, было проще таким странам как Румыния, Болгария, Балканы. Они заявляли и одновременно пророссийскую и прозападную политику. Но сейчас мы видим, что во всех этих регионах, особенно активно мы видим и в Болгарии, и во всех Балканских странах, включая даже Сербию, которая была самой лояльной страной Кремлю, что там происходит сильное охлаждение. Это связано, конечно, не конкретно с Путиным. То есть не то, что какие-то русофобы появились или что-то, а именно политика Кремля довольно агрессивная и, честно говоря, прямолинейная и глупая. Она вызывает, естественно, отторжение.

ПОПОВА: Вы упоминали, что был взлом «Центра Досье», который начал публикацию по разным странам. Это был взлом сотрудников Кремля или спецслужб России, где они увидели данные по Армении, Азербайджану, по Молдове и по Грузии, Вы упомянули. Я видела также у вас освещалось тема выборов в Грузии и то, что было в «Центре Досье» - там было 2 материала по грузинским выборам. Там тоже открыто говорилось о том, что Россия поддерживает финансово, по-моему даже называлась сумма – около 10 миллионов долларов, – «Альянс патриотов Грузии», который в результате (это тоже было опубликовано перед грузинскими выборами) они получили 4 места в парламенте Грузии. Почему, на Ваш взгляд, происходит так, что Россия поддерживает откровенных лузеров, либо они изначально были лузерами? Возможно, конечно, повлияла публикация, но я не думаю, что они имели бы по предварительным исследованиям более 50% поддержки, а потом получили 4 мандата. Все-таки, наверное, такой выбор партнеров. Почему так происходит, что поддерживают такие достаточно странные партии в постсоветских странах из Москвы?

ДОБРОХОТОВ: Это же касается не только постсоветских стран. Посмотрите, кого они поддерживают в западноевропейских странах, там тоже, как правило, маргинальные, чаще всего ультраправые, иногда - ультралевые партии. То есть, какие-то радикальные партии, которые одновременно выступают против НАТО, европейской интеграции, против мигрантов. Либо это какая-то ультраконсервативная повестка, которая совпадает с повесткой, распространяемой путинской пропагандой, либо они объединяются по принципу общих врагов. Например, ультралевые тоже не любят Вашингтон, выступают против глобализации и, в связи с этим, - против ЕС. То есть они очень удобны по своей риторике. Их аудитория очень любит всякие конспирологические теории о каком-то заговоре либо в Вашингтоне, либо ссора, либо еще что-нибудь. То есть им очень легко скармливать пропаганду. Понятное дело, что влиять на мейнстримовые демократические партии, не только в Западной Европе, но и в таких странах, как Грузия, очень сложно. Гораздо проще иметь какие-то марионеточные партии каких-то марионеточных политиков, потому что им никто не даст площадки кроме «Russia Today». Никто не даст финансирование, кроме Кремля. Так что эта такая старая стратегия. Но иногда им попадаются крупные рыбы, как например, Марин Ле Пен, которая в какой-то момент стала очень серьезной силой, и когда баллотировалась в Президенты, стала на какой-то момент вторым политиком в стране. Тот же Дональд Трамп, который был абсолютным андердогом в начале праймериз, а потом внезапно стал Президентом. Тут уже совершенно не факт, что был какое-то финансирование или что-то подобное, но очевидно, что Кремль активно его поддерживал, в том числе - через хакерские атаки.

ПОПОВА: Последний вопрос. Я видела Ваше расследование, оно, правда, конца прошлого года, - по МН17, по "Боингу". Весь 2020 год идут суды в Нидерландах, в Гааге. Какой ваш прогноз? Чем вообще это может закончиться?

ДОБРОХОТОВ: Здесь самое интересное - не юридический, а политический аспект. Поскольку юридически понятно, что невозможно дотянутся до тех людей. Россия их никогда не будет выдавать, причем никого - ни рядовых участников, ни, тем более, военных и политиков. Так что какой бы приговор не вынесли, понятно, что он не будет исполнен. Но здесь важен политический аспект, поскольку уже сейчас понятно, что суд в Гааге, Joint Investigation Team, голландские следователи будут идти до конца, а конец этот - на самом верху. Они начали с самых нижних, самых простых исполнителей и закончат самым высшим политическим военным руководством. Тут вопрос, скорее, остановятся ли они на уровне Бортникова и Шойгу, либо назовут и Путина тоже одним из виновных. В любом случае, это будет, конечно, очень большая политическая история. Я знаю очень мало примеров, стран, где действующее политическое руководство было признано виновным в таком тяжелом уголовном преступлении.

ПОПОВА: По-моему, был только Каддафи в подобной ситуации.

ДОБРОХОТОВ: В случае с Каддафи была другая немного история. Там была гражданская война, здесь - вполне себе мирное и спокойное государство. И это не то же самое, что Ливия, или Ирак, или Сирия, где трон шатается и все может произойти. Более того, еще недавно Путин претендовал на вполне себе легитимность. То есть, он был очень глубоко интегрирован мировой элитой. А тут его могут признать виновным в самых тяжелых преступлениях.

Причем, я говорю не только про "Боинг" сейчас, потому что "Боинг" — это же формальная основа. Но если его признают виновным в том, что именно он отдавал приказ на военную операцию, в результате которой «Бук» приехал в Украину, то это автоматически будет означать его вину и в развязывании агрессивной войны, а это, на минуточку, серьезное уголовное преступление по российскому Уголовному кодексу. То есть, нельзя развязывать агрессивные войны – это преступление. Это очень серьезные истории, именно поэтому они так активно сражаются в сфере пиара против этих обвинений и так болезненно воспринимают. Это будет долгий процесс, к сожалению. Я боюсь, что он может год или два еще занять.

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