Как российский блогер дважды вступил в одно болото – подвал “ДНР”

В глазах обывателей “ДНР” фанат «русского мира» стал украинским шпионом и экстремистом

Эстетствующий блогер Роман Манекин, любитель балета и русского мира, задержан в так называемой ДНР в связи с его “предполагаемым сотрудничеством с агентом украинских спецслужб” Станиславом Асеевым. Между прочим, донецкие собратья такой чести его удостоили уже во второй раз.

«МГБ ДНР проверяется информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности... В связи с этим гражданин Манекин задержан”, – уточнили в “министерстве госбезопасности республики”.

Роман Манекин – уроженец Макеевки. В свое время поступил в МГУ, проникся имперскими идеями России и стал гражданином РФ. Он так полюбил русский мир, что когда Донбасс наводнили творцы революции – российские агенты, даже покинул Москву и приехал на малую родину, чтоб вернуть ее в лоно России.

Вот как описывает это решение сам Манекин: “Я прибыл в Донецк гражданином РФ, уроженцем Донбасса (УССР). Прибыл добровольно. Целью моего переезда было участие в событиях "русской весны", содействие интеграции родного края в Российскую Федерацию, которую считал и считаю своей Большой Родиной”.

Наш “герой” поселился в Донецке и поначалу день и ночь писал восторженные оды режиму, романтизировал боевиков, перемежая посты в соцсетях балетными рецензиями, эссе об искусстве и портретами красивых барышень. Но довольно скоро ценителю высокого и чистого стали претить бандитские ухватки представителей новой власти и он принялся их вразумлять, наставлять на путь истинный (как ему казалось), и в конце-концов, критиковать. Даже писал открытые письма Путину: мол, извращают на местах ваши бесценные идеи и помыслы... И дописался: осенью 2017 года вооруженные парни забрали ночью обличителя из кровати вместе с сожительницей, надели мешки на голову и увезли в неизвестном направлении. Как потом выяснилось, женщину выбросили в поле за городом, а самого блогера определили на подвал, где перебили ему ногу. Несколько месяцев Роман провел в застенках донецкого гестапо, причем, власти скрывали информацию о его задержании (все делать втихую и тайно — это вообще их стиль работы). Российские коллеги подняли шум, стали писать запросы по поводу пропавшего “русского журналиста” и под давлением общественности Манекина отпустили, правда, дождавшись, пока сростутся переломы.

Он долго лечился и восстанавливался, и даже попытался снова увидеть в донецком дерьме розы. Но натура эстета не позволила снизойти до роли Демьяна Бедного. Манекин снова стал упражняться в разоблачительной публицистике. Писал про антирейтинг “главы ДНР” ммм-щика Пушилина в “80, а в отдельные моменты и в 89% от общего числа населения”, про Суркова, “натворившего бед в Донбассе (нанимал чеченцев и просто случайных людей). Случайными людьми в Донбассе были Стрелков и Бородай (не говоря уже о "Мотороле" и "Абвере" с его идиотско-садистскими "экспериментами" – Манекин). Рассказывал, “почему я не хочу вступать в гражданство ДНР”. Привел много всяких причин, начиная от отсутствия нужных законов, кончая стенаниями, что в “ДНР” не то построили. И все же последней точкой или струей в фонтане публицистики Романа, как мне кажется, стал большущий пост о том, как “сорокалетний женатый козел пристает к двадцатилетней глупой девочке. Задаривает подарками, возит по кабакам”. А потом ее обвиняют в том, что она была завербована СБУ и пыталась взорвать высокопоставленного кавалера, как Моторолу. Алину Козаченко — так зовут жертву – бросают на подвал, где она находится уже два года. По информации Манекина, “козлом” оказался не рядовой ходок по барышням, а бывший “первый заместитель министра доходов и сборов ДНР” Александр Михайлов.

Пост в защиту девушки был опубликован 24 декабря. А через 4 дня Манекину пришили связь с Асеевым и арестовали... Ибо нечего посягать на святое. Ты можешь сколько угодно воспевать русский мир и его носителей, но попробуй усомниться в их святости – и станешь первым врагом системы.

Хочу уточнить, что Манекин действительно ненавидел Украину. Он сделал все, чтоб изгнать даже ее дух с донецких степей. Цимус этой истории не в том, что его арестовали и, несомненно, подвергнут пыткам. При его российском фанатизме фаната лишили возможности пострадать за любимое российское отечество: ведь в глазах обывателей “ДНР” он — украинский шпион и экстремист, достойный самого сурового наказания.

Ольга Коростелева