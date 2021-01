Штурм Конгресса и голосование коллегии выборщиков: что произошло в Вашингтоне

Я понимаю, что все за столом в Киеве и Одессе. Всех с праздниками!

Но включите ТВ - любой западный канал и посмотрите, что происходит в Вашингтоне.

В двух словах:

- в Конгрессе должны были утверждать Результаты выборов Президента США; заседание началось, как планировалось в 13:00;

- Президент Трамп ожидал, что вице-президент Пенс может назвать его президентом. Президент сказал, что "if Mike Pence does the right thing, we win the election” - если Майк Пенс сделает правильную вещь, то мы выиграли выборы!

- в 12:50 Пенс сказал, что делать этого не будет. Трамп посчитал, что Пенс его предал, и ему «не хватило смелости» признать результаты выборов недействительными и признать его избранным президентом;

- лидер большинства в Сенате республиканец Митч МакКонелл также призвал сенаторов поддержать результаты выборов и признать Байдена президентом;

- вскоре после этого президент Трамп выступил перед Белым домом перед большой группой своих сторонников, съехавшихся со всей страны по его призыву;

- со сцены Трамп сказал, что "We will never concede” (мы никогда не сдадимся) и призвал своих сторонников идти в сторону Капитолия, где в этот момент происходил подсчет голосов коллегии выборщиков;

- после призыва президента Трампа толпа протестующих пошла в сторону Капитолия, прорвала оцепление, и люди зашли в здание Капитолия;

- историческая справка: это первый раз, когда было захвачено здание Капитолия с 1814 года, когда здание было взято британскими войсками (эту справку дала Соня);

- подсчёт голосов коллегии выборщиков был преостановлен. Сам процесс был итак на паузе после того, как сенатор от Техаса Тед Круз, высказал несогласие (objection) с голосованием коллегии выборщиков штата Аризона; это нормальный процесс. Все его ждали. Люди разошлись для продолжения переговоров на 2 часа;

- в связи с нападением в 14:15 вице-президента Пенса, который председательствовал на заселении, эвакуировали из здания;

- всех представителей Конгресса эвакуировали в шелтер - там все демократы и республиканцы, сенаторы и представители Палаты представителей (интересно было бы послушать, о чем они говорят);

- протестующие захватили зал заседаний - полиция Капитолия, даже с оружием, не смогла их остановить. Многие протестующие имели флаги Конфедерации;

- полиция попросила поддержки вооруженных сил и нацгвардии (подчиняются правительству);

- член Палаты представителей, республиканец из Иллинойса, Адам Киргинзер, написал в Твиттере: “This is a coup attempt" - это попытка госпереворота;

- около 15:00 мэр Вашингтона объявил с 18:00 комендантский час в городе;

- 16:00 - Трамп не осудил пока события; вице-президент Пенс категорически осудил в Твиттере и сказал, что виновные в нарушении Конституции будут жестко наказаны;

- 16:00 избранный президент Байден выступил перед нацией с великолепной речью, призвал Трампа выступить по национальным каналам и призвать людей разблокировать Конгресс;

- 16:15 начала подъезжать военная техника + подъехала большая колонна полиции из Вирджинии. Немного раньше на подмогу пришла полиция Мэриленда - губернатор Хоган - республиканец, который не поддержал Трампа, сказал, что отправил всю полицию к Капитолию;

- 16:25 - Трамп выступил в Твитере, не признав поражения, сказал, что выборы украдены, но призвал людей разойтись по домам;

- 16:30 - параллельно с этим процессом в Джорджии практически завершился подсчет оставшихся голосов в Сенат (оставались 2 места). Первый раз в истории оба места были выиграны демократами. Первый раз Джорджию будет представлять темнокожий сенатор. Что интересно, за них проголосовало больше избирателей, чем за Байдена в ноябре. Это тоже наследие президента Трампа;

- 17:00 приехавшая полиция начала медленно выводить протестующих из здания. Также подъехала кавалерия. По сообщению прессы 1100 сотрудников нацгвардии направляются к зданию Капитолия; в NYT позже сообщили, что приказ об использовании Нацгвардии дал вице-президент Пенс, а не президент Трамп;

- 18:00 в Вашингтоне начался комендантский час;

- 18:00 только что объявили, что протестующая женщина, которую ранили во время захвата здания, скончалась;

- 18:10 полиция сообщила об «освобождении» здания Капитолия;

- президент Трамп написал новый твит, в конце сказав: «запомните этот день»;

- в 19:00 сообщили, что Конгресс сегодня возобновит слушания по поводу утверждения результатов выборов;

- в 19:00 Твиттер заблокировал аккаунт президента Трампа на 12 часов после того, как он снова обратился к протестующим со словами, что выборы сфальсифицированы. Также Twitter, Facebook и YouTube удалили выступление Трампа перед Белым домом, с которого он призвал протестующих идти к Капитолию. В компаниях сказали, что ситуация чрезвычайная, и они принимают чрезвычайные меры. Компании также удалили призывы в соц сетям к военным сборам;

- в медиа сообщили, что ФБР занимается расследованием события. Также полиция Капитолия анализирует свои протоколы, пытаясь понять, что у них пошло не так и какие действия допустили захват здания;

- 20:00 - Конгресс возобновил работу по утверждению результатов выборов. Начали с дебатов, которые были вызваны тем, что сенатор от Техаса Тед Круз днем высказал несогласие с результатами голосования коллегии выборщиков в штате Аризона. На эти дебаты по Конституции отводилось 2 часа. Но изначально было понятно, что это несогласие не может остановить выборы, так как для утверждения требовалось бы голосование обоих палат (а это было бы невозможно, принимая во внимание того, что в Палате представителей большинство у демократов);

- 22:00 - 2 часа на дебаты завершились. И даже Сенат не поддержал Теда Круза. Хотя выступления были очень интересными.

Владислав Рашкован

Fb