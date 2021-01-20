Газпром вынужден сказать правду: Северный поток-2 – под большим вопросом

Еще два года назад стало очевидно, что строительство газопровода Северный поток-2 не будет закончено

И нынешние запросы Газпрома на дополнительные займы иллюстрируют факт несостоятельности проекта.

КОГДА ГАЗПРОМ ВЫНУЖДЕН СКАЗАТЬ ПРАВДУ…

Проект Северный поток 2 умер еще в декабре 2019-го года, когда американский конгресс принял закон, вводящий санкции. Вот вся возня, которая была с тех пор, это, честно говоря, труболожество какое-то. То, что в Германии вокруг него возятся и говорят, нет, он еще не закончен, мы его не будем отменять… Но, вы себе представьте ситуацию, когда немцы вдруг объявляют: вы знаете, да, американцы были правы, а мы тут не правы, и давайте вот мы тоже, как американцы, поставим крест на этом проекте. То, что в России вот кричали: давайте закончим обязательно в срок, ну, чуть попозже, но закончим, - это все лапша на уши публике, либо это старания Газпрома убедить самого главного слушателя в Кремле о том, что они стараются. И что его любимый проект они обязательно доведут до конца.

Но есть единственный такой источник, где Газпром вынужден говорить правду. Это проспекты эмиссии всяческих долговых обязательств. Им нужно было для долларового займа в виде евробондов выпустить проспект - и для инвесторов рассказать, извините, у нас есть еще такой риск (что поток не будет построен – Ред.).

И это впервые, когда они это упомянули. То есть, это самый правдивый документ Газпрома, этот вот проспект эмиссии, когда они в долг просят. Вдруг выяснилось, что, да, дело-то неблагополучное и по политическим причинам они могут вообще отказаться от этого проекта.

САНКЦИИ БЬЮТ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ

По поводу того, что американцы ввели санкции против судна «Фортуна», которое сейчас стоит на рейде около Ростока, довольно далеко от точки, где ему надо было бы работать (судно занимается укладкой труб в экономической зоне Германии – Ред.) . Ну, да, ввели санкции, все в соответствии с законом, но там в законе еще написано, что не просто санкции будут против нынешнего владельца, а и против того, кто был раньше владельцем и в качестве жульнической такой транзакции уступил свои права владения кому-то другому.

Раньше владельцем была сингапурская фирма. Но, судя по всему, это не просто сингапурская фирма, это опять корни прослеживаются русские, естественно. Так же, как вот «Академик Черский», у него же владелец был Газпром, потом замаскировали под какую-то другую фирму, а потом продали какой-то вообще чуть ли не закусочной, там полтора человека якобы владеют этим одним из крупнейших в мире плавучих кранов. Так что санкции то ударят по основному владельцу, а не по какому-то фиктивному.

ПОЧЕМУ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО

Германия, по официальным газпромовским данным в 2019-м году, когда было все благополучно, получила из России 57 миллиардов кубометров российского газа. На самом деле меньше, потому, что Газпром туда зачисляет объёмы чужого газа, которые он перепродает. Посмотрите, Северный Поток -1, который нормально работал, это 55 миллиардов кубов. Кроме этого, маршрут через Беларусь и Польшу, это еще 30, то есть, они могут 85 миллиардов кубов даже без Украины спокойно получать. Плюс еще украинский маршрут, который совершенно нормально работает и вот в нынешнем состоянии он способен 120 миллиардов кубометров прокачать из России в Западную Европу. То есть, никакой необходимости в строительстве вот этих потоков, что Южного, что Северного, абсолютно не было. То ли Путин сам вот такие бредовые затеи о наказании Украины за счет российских налогоплательщиков придумывает. То ли приятели, которые хотят нажиться на строительстве ненужных газопроводов, ему подсовывают это. А потом естественно завышением смет строят вот эти несчастные трубы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РОССИЙСКИМ ГАЗОМ

Постепенно уменьшается спрос на российский газ. Вы посмотрите на Турцию, сколько она брала российского газа, а сейчас она говорит, мы прекрасно вообще без него можем обойтись. Потому что у них много сжиженного природного газа, терминалы растут и растут по мощности, они закупают его в огромных количествах.

Торговец может купить сжиженный газ где угодно. Соревнуются не политический газ, а соревнуется экономический. Вот у торговца есть газ, и он его сейчас гонит в Японию, где цены высокие. Цены там упадут, пригонят лишний, который никому не нужен, в Европу, и будут за бесценок продавать, как все лето и происходило. Летом Газпром вытеснили дешевым газом от этих торговцев.

По политическим причинам Россия теряет, теряет и теряет рынки. Вот турецкий рынок почти уже совсем потеряли. Был гигантский украинский рынок, который Россия просто потеряла по нулям.

Михаил Крутихин

Программа "Утренний разворот" на радио " Эхо Москвы"