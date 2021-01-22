Люк Хардинг, британский писатель и журналист

С 1 января 2021 года Великобритания окончательно вышла из Европейского Союза. Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум за выход из ЕС. "За" высказались почти 52% проголосовавших. С нового года вступили в силу новые правила путешествий, торговли, иммиграции и сотрудничества в области безопасности. Этому предшествовал 11-месячный переходный период, отведённый для переговоров о дальнейшей торговле. Согласия в этом вопросе достигли только к концу обозначенного срока. Пока торговое соглашение не утвердят все страны ЕС, оно действует на временной основе – до конца февраля. О последствиях этого решения для Великобритании и всего мира с британским писателем и журналистом, корреспондентом Guardian Люком Хардингом говорила ведущая программы «Код безопасности» телеканала «Дом» Татьяна Попова. - Как отделение от Европейского союза повлияло на британцев? Не усилились ли сепаратистские тенденции в Шотландии и Северной Ирландии? Как в Лондоне намерены решать эту проблему? - Татьяна, мне кажется, вы правы: это большая проблема, – и она лишь усугубилась после “Брексита”. Важно помнить, что на референдуме 2016 года в Шотландии две трети населения проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Большинство людей в Шотландии хотели бы оставаться частью Европейского Сообщества. То же касается севера – я имею в виду Северную Ирландию, где во многих супермаркетах появились пустые полки, поскольку стало значительно сложнее доставлять продукты питания из Англии в Северную Ирландию. И так далее. Поэтому для многих думающих людей “Брексит” стал синонимом беспорядка и хаоса. Последствия “Брексита” окажут огромное влияние на будущее Великобритании в целом Для тех же шотландцев – для их правящей партии, которая называется Национальная партия Шотландии, – они снова захотят провести референдум, который «упустили из рук» в 2014 году, и выборы мэра, которые они выиграют с огромным отрывом. И получим растущее напряжение между Эдинбургом, где находится штаб-квартира Национальной партии, и парламентом в Лондоне. И у меня есть чувство, что на следующем референдуме – а он, скорее всего, будет проведен, – Шотландия вполне может проголосовать за собственную независимость. Поэтому последствия “Брексита” касаются не только членства нашей страны в Европейском Союзе – они окажут огромное влияние на будущее Великобритании в целом. - Люк, в своей книге “Теневое государство” вы прямо указываете на то, что на голосование о “Брексите” оказали влияние россияне. Считаете ли вы “Брексит” проигрышем британских спецслужб? И как они сами оценивают свою роль в этом процессе? Подрывная деятельность российских спецслужб ведётся в Америке, в Украине, по всей Центральной и Восточной Европе и всему постсоветскому пространству - Нам хорошо известно, что Кремль проводил масштабную операцию влияния в соцсетях в поддержку “Брексита” в 2016 году. Точно так же мы знаем, что фабрики троллей, расположенные в Санкт-Петербурге, были активно заняты продвижением Дональда Трампа на пост американского президента. Весьма часто в этих операциях были задействованы одни и те же люди. Также нам известно, что российское посольство в Лондоне проводило большую шпионскую операцию, целью которой было подобраться поближе к влиятельным британским гражданам, чтобы с помощью золота и бриллиантов убедить их активно выступать в поддержку “Брексита”. И таких случаев множество. Россия поддержала “Брексит” только потому, что Кремль ненавидит Европейский Союз и мечтает ослабить Соединённое Королевство – в военном, политическом и экономическом смысле Что поражает – так это то, что британское правительство и Консервативная партия, которая и сама является сторонницей “Брексита”, – в буквальном смысле отворачиваются от этих фактов и не желают проводить какое-либо расследование российского влияния на нашу безопасность. Подрывная деятельность российских спецслужб ведётся в Америке, в Украине, по всей Центральной и Восточной Европе и всему постсоветскому пространству. И я думаю, что легкомысленное отношение Лондона к этому – весьма опасно: большая ошибка и большая глупость не предпринимать никаких мер против разрушительных действий Кремля. Россия поддержала “Брексит” только потому, что Кремль ненавидит Европейский Союз и мечтает ослабить Соединённое Королевство – в военном, политическом и экономическом смысле. Москва всячески стремится уменьшить роль Великобритании на мировой арене. Поэтому я уверен, что как только встанет вопрос о новом референдуме в Шотландии, – исходя из этих же соображений, Кремль немедленно ринется продвигать идею шотландской независимости. Британцам пора открыть глаза и честно посмотреть на происходящее – подобно тому, как вы, украинцы, прекрасно различаете и понимаете, – кто, как и зачем пытается влиять на внутренние дела в вашей стране. Но, к большому сожалению, у нас пока нет правительства, которое занялось бы расследованием такого влияния.

- Почему на год затянулись переходной период и заключение договора о торговле и сотрудничестве, переговоры о котором с ЕС продолжались почти весь прошедший год? А заключён он был только к Рождеству. Нам предстоит проделать огромную кучу бумажной работы; у нас проблемы с торговлей, проблемы с Северной Ирландией и так далее. С моей точки зрения, мы получили полный беспорядок, и это очень печально - Да, вы правы – в итоге получилась какая-то каша: мы буквально до самого Рождества не понимали, будет ли Соглашение в конце концов подписано. Но было похоже на то, что Соглашение всё-таки подпишут, и мы просто выпадем из европейского пространства: таможенные договорённости были достигнуты ещё до подписания. Но теперь Соглашение в силе – и мы внезапно очутились в собственном прошлом, как на машине времени. Теперь у нас стоят очереди из грузовиков в Дувре, на границе с Францией. Нам предстоит проделать огромную кучу бумажной работы; у нас проблемы с торговлей, проблемы с Северной Ирландией и так далее. С моей точки зрения, мы получили полный беспорядок, и это очень печально. Я сейчас говорю как человек, который прожил большое количество времени в вашей стране; я прожил четыре года в России, провёл четыре года в Берлине, работая там иностранным корреспондентом для своей газеты. Мы привыкли свободно перемещаться по всему Европейскому Содружеству и пользоваться безвизовым режимом, чтобы путешествовать, работать и даже влюбляться – понимаете, Татьяна? А теперь всего этого нет. Мне кажется, Британия после “Брексита” стала меньше по размерам и гораздо печальнее. - Люк, в своих расследованиях вы уделили особое внимание отравлению в Солсбери. Как далее Лондон будет реагировать на обстоятельства отравления Алексея Навального, вскрывшиеся в последнее время, благодаря расследованиям "Инсайдера", "Беллингкэт" и самого Навального? За последние 10-20 лет Лондон окончательно превратился в Лондонград – он наводнён российскими олигархами, скупившими всю самую дорогую недвижимость в нашей столице - Определённо, британско-российские отношения просто ужасны. Они лишь ухудшаются год от года, и так продолжается уже давно. Они уже были весьма напряжёнными, когда я работал в Москве как иностранный корреспондент десять лет тому назад. Это было после убийства Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне чашечкой радиоактивного чая. Это убийство, по сути, стоит в одном ряду с отравлениями в Солсбери 2018 года. Подобную попытку отравления они провернули и в Сибири, в августе прошлого года, когда было совершено покушение на Навального. После этого, как вы знаете, британское правительство совместно с Европейским Союзом наложило санкции на российских топ-чиновников, например, на Бортникова, главу российского ФСБ. Но эти санкции затронули очень ограниченный круг самых одиозных лиц, хотя на самом деле проблема стоит гораздо шире. Огромные потоки «грязных» денег, вливающихся в Британию, не просто влияют на политический ландшафт, но и подвергают большой опасности демократические процессы в целом Как всем известно, за последние десять-двадцать лет Лондон окончательно превратился в Лондонград – он наводнён российскими олигархами, скупившими всю самую дорогую недвижимость в нашей столице. Они отправляют своих детей учиться в самые престижные британские частные школы, они скупают наши бизнесы и тому подобное. Я не говорю, что все они – плохие люди, но мы ясно видим огромный приток денег сомнительного происхождения из Москвы в Великобританию – это не только коррумпирует наших политиков, но и до некоторой степени подрывает основы нашей демократии. Конечно, я не спорю, что такие чиновники, как мистер Бортников, должны находиться под санкциями за то, что они совершили, – но это слишком простое решение. К сожалению, со стороны наших властей не наблюдается большого желания взглянуть на проблему шире и осознать, что огромные потоки «грязных» денег, вливающихся в нашу страну, не просто влияют на политический ландшафт, но и подвергают большой опасности демократические процессы в целом.

- Истории отравлений Александра Литвиненко, семьи Скрипалей, бизнесмена Гебрева в Болгарии, убийство чеченского командира Хангошвили в Берлине потрясают своей наглостью. Как, по вашему мнению, страны НАТО должны реагировать на расправы с неугодными Кремлю, которые уже не раз происходили на их территории? РФ активно использует группы «убийц под прикрытием», которые координируют свои секретные операции из Франции и занимаются физическим устранением так называемых "врагов государства" и в Болгарии, и в Великобритании, и в Берлине - Что ж, вы совершенно правы, и я абсолютно согласен с такой оценкой ситуации. Именно это и послужило для меня поводом к написанию книги «Теневое государство». Мы все являемся свидетелями ревизионистской и гиперагрессивной политики России, которая свято верит в то, что она находится в состоянии войны – необъявленной войны с НАТО, с Америкой, с Великобританией и Европейским Союзом. И в последние годы Российская Федерация активно использует группы «убийц под прикрытием», которые, как вы правильно упомянули, координируют свои секретные операции из Франции и занимаются физическим устранением так называемых "врагов государства" и в Болгарии, и в Великобритании, и в Берлине. И это огромная проблема как для стран НАТО, так и для Запада в целом. Путин абсолютно не заинтересован в поиске обоюдовыгодных решений. Ему не нужен диалог. У него особый, чисто кагебистский склад ума и мышления, направленный не на поиск согласия, а на вражду и достижение собственных целей и нужного ему результата Думаю, после двадцати лет правления Владимира Путина западным политикам должно быть понятно – а вам в Киеве это уже очень хорошо известно – что мистер Путин абсолютно не заинтересован в поиске обоюдовыгодных решений. Ему не нужен диалог. У него особый, чисто кагебистский склад ума и мышления, направленный не на поиск согласия, а на вражду и достижение собственных целей и нужного ему результата. Поэтому, мне кажется, что главная проблема, которую нам нужно решить в области международных отношений, – это выработать своего рода концепцию сдерживания России в рамках этой «холодной войны». Мы не в силах изменить ни позицию Москвы, ни Россию в целом – но нам нужно научиться сдерживать её. Необходимо тщательно расследовать все эти убийства, найти виновных и наложить на них строгие санкции. Нужно изо всех сил оставаться бдительными, поскольку мы живём в очень мрачные и тёмные времена, Татьяна. - Люк, в декабре издание The Guardian, в котором вы работаете, пикетировали люди, недовольные вашими публикациями. Кто они и насколько резонны их требования? Вообще часто ли в Британии устраивают пикеты под зданиями крупнейших СМИ? - Должен признать, что мне ничего не известно о случае, который вы упоминаете. Я имею в виду, что здание газеты «Гардиан» пустует с самого начала пандемии, с марта прошлого года. Все сотрудники работают на "удалёнке", из дома, но вполне возможно, что само здание в это время кто-то пикетировал. Если это так, то я не знаю, кто были эти люди и каковы были их требования. Но я не вижу здесь проблемы – у нас свободная страна, и если кому-то не нравятся материалы, которые мы публикуем, то, естественно, эти люди свободно могут протестовать. Вообще-то за все годы я не припомню каких-либо крупных демонстраций или пикетов у стен «Гардиан». Но, разумеется, если люди чем-то расстроены или недовольны, они могут написать нам письмо и открыто выразить своё мнение. Каждый волен давать собственную оценку и комментировать события как угодно, но при этом факты остаются священными – это своего рода девиз нашего издания. Как в печатной версии, так и на своём вебсайте мы всегда предоставляем площадку для самых различных и часто даже противоположных мнений, и, думаю, нам это неплохо удаётся. - Митингующие обвиняли вас в том, что в своей статье в 2018 году вы написали неправду, что Ассанж не встречался с Манафортом на территории посольства Эквадора. Что вы можете на это ответить? Аналитики большинства серьёзных изданий в 2010 году делали то же самое, что и «Викиликс» - Мы просто включили в свою статью актуальное на момент её публикации утверждение мистера Ассанжа, в котором он отрицал эту встречу. У Ассанжа в нашей стране есть огромное множество сторонников, и, думаю, важно помнить, что «Гардиан» всегда выступала против экстрадиции Джулиана в Соединённые Штаты Америки. Сегодня уже ясно, что экстрадиция не произойдёт. Но он всё ещё в тюрьме, он остаётся в заключении. И да, мы активно сотрудничали с мистером Ассанжем в 2010 году. Если мистера Ассанжа преследуют за профессиональную деятельность, то тогда нужно преследовать и каждого из нас Удачнее всего выразил общее мнение бывший главный редактор «Гардиан» Адам Русбриджер, который в своей статье написал, что аналитики большинства серьёзных изданий в 2010 году делали то же самое, что и «Викиликс» – то есть, занимались чистой воды журналистикой, раскрывая факты и предоставляя их на суд широкой общественности. Поэтому, если мистера Ассанжа преследуют за профессиональную деятельность, то тогда нужно преследовать и каждого из нас, журналистов. Я просто хочу подчеркнуть, что моё издание, «Гардиан», всегда открыто и честно поддерживало мистера Ассанжа в его борьбе.