Украинская тема для внешней политики США

Курт Волкер предлагает целый ряд конкретных действий

Появился очень интересный и политически значимый текст Курта Волкера на сайте "Центра анализа европейской политики" (CEPA).

В этой колонке Курта Волкера заслуживают внимание несколько моментов:

● Во-первых, тезис-предложение К.Волкера, который я процитирую дословно: «Запланированный телефонный звонок Байдена – Зеленского должен состояться как можно скорее». Т.е. телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться, он уже запланирован. В этой связи Курт Волкер рекомендует, чтобы этот разговор состоялся как можно быстрее, это в интересах обеих стран. Да, уже состоялся (еще 1 февраля) телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств США и Украины. И он, как раз, подтвердил приоритетность украинской темы для внешней политики США. Возможно, по этой причине Джо Байден отложил «на десерт» разговор с Владимиром Зеленским.

Курт Волкер отмечает и другие причины такой «задержки»: сосредоточенность на неотложной внутренней повестке и на прямых контактах с главными партнерами и конкурентами. График у Байдена действительно оказался очень насыщенным: за месяц президентства – около 30 телефонных разговоров с главами других держав, не считая публичных выступлений (в том числе в онлайн-режиме). Не мы одни, кстати, оказались в «списке «задержки». В США и Израиле вызвал очень резкую критику тот факт, что Дж.Байден лишь недавно провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля.

● Во-вторых, К.Волкер в своей колонке выступил в роли адвоката интересов Украины (фраза «изложу это с украинской точки зрения»). Он отметил, что сейчас и в Украине, и вокруг Украины, и в зоне конфликта на Донбассе, и в переговорном процессе по Донбассу складывается очень непростая ситуация. Украина нуждается в поддержке Запада, и не только на словах, а и в конкретных действиях, и в активизации переговорного процесса по Донбассу, и во взаимодействии между США и Украиной. А Запад опять «тормозит» (это уже моя интерпретация оценок Волкера). Замечу, что «тормозит» далеко не в первый раз. «Тормозил» Запад в 2008 г. во время бухарестского саммита НАТО, во время Революции достоинства (тормозил вплоть до трагических событий февраля 2014 г.), во время аннексии Крыма и на начальной фазе войны в Донбассе, с санкциями против России, с нормальной поддержкой Украине в 2015-2016 гг. и т.д. И сколько ж можно «тормозить»?

● В-третьих, Курт Волкер предлагает целый ряд конкретных действий по отношению к Украине. Не буду их повторять (желающие могут ознакомиться в первоисточнике). Но эти предложения, которые Волкер называет «дорожной картой» в политике США по отношению к Украине, весьма дельные.

В-четвертых, Курт Волкер, возможно, предлагает таким образом и собственные услуги администрации Президента Байдена. И почему бы нет. Ведь то, что он предлагает, может сам и реализовывать, точнее способствовать осуществлению своих же предложений.

Владимир Фесенко

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