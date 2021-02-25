Российская техника в Абу-Даби: уровень полноценного фиаско

Весь свой модельный ряд Россия представила в виде макетов

Выставка достижений в области ВПК, проходящая в Абу-Даби, IDEX-2021, уже стала поводом для обсуждения крайне ограниченных возможностей России по представлению своих вооружений на международном рынке. В частности, речь идет о том, что Россия, планировавшая триумфальную презентацию своей танковой платформы Т-14 “Армата”, из-за опасений относительно ареста привезенной техники – привезла лишь макет.

Но важно даже не то, что фурор с Т-14 “Армата” получился смазанным и блеклым, на уровне полноценного фиаско. Важно то, что практически весь свой модельный ряд военной техники на IDEX-2021 Россия представила в виде макетов!

Фанерные макеты российского танка

Так, в рамках мероприятия уже был проведен динамический показ наземной и морской техники, но в нем не приняла участие ни одна единица российской техники. Десятки ББМ завлекали потенциальных покупателей реальной демонстрацией, а российские “не имеющие аналогов в мире” экземпляры предлагались в виде макетов, возможностям которых следовало верить на слово.

Однако, после того, как российская техника себя не самым лучшим образом проявила в целом ряде горячих точек на карте мира, от Сирии до Нагорного Карабаха, верить на слово в непобедимость и надежность российских БМП, БТР, танков и тем более ЗРК и комплексов РЭБ, уже никто не станет. А с учетом того, что зачастую ТТХ российской техники преподносится с округлением в лучшую для экспорта сторону, то есть быстрее, дальнобойнее, точнее, выносливее, живучее и разрушительнее, чем есть на самом деле, без сопровождения подтверждающих данные показатели материалов, неудобных вопросов к ним возникает все больше и больше.

Из украинского стенда на IDEX-2021: БТР-4МВ1 на открытой экспозиции.

Компания Iveco представила бронированный тактический автомобиль (Medium Tactical Vehicle).

Но все же, IDEX-2021 это вовсе не демонстрация суровой реальности, в виде устаревших технологий российского оружия, не способного справится даже с тем, под что оно создавалось, например, ударные БПЛА или современные ПТРК. IDEX-2021 — это демонстрация того, что Россия сейчас не способна легально заниматься не то, чтобы продажей оружия, но и банально его рекламой на международных выставках. А это, в свою очередь, заставляет задаться вопросом потенциальным покупателям, а стоит ли закупать оружие, которое в итоге может вылиться в серьезные финансовые убытки?

Абу-Даби

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Информационное сопротивление