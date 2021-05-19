Санкции работают: как «сдулись» российские корпорации

Вполне очевидно, что корпорации являются важным инструментом геополитики.

Чуть ли не в каждой экономически развитой стране можно назвать компанию (корпорацию, холдинг - форма в данном случае так не важна), которая является как бы "носителем национального флага". В Швеции это IKEA, в Германии Volkswagen, в Японии Toyota, в Южной Корее Samsung, в Китае Huawei, в России Газпром+Роснефть, в Саудовской Аравии Saudi Aramco, и так далее, и тому подобное. Анализ взаимодействия государств и корпораций является крайне интересной темой, и весьма непростой. НО об этом в другой раз и в другом месте. А сегодня хочу для затравки поделиться некоторыми общими наблюдениями, которые весьма красноречиво говорят о том, кто есть кто в мировой политике.

В мире насчитывается около 5000 компаний из 30 стран, суммарная рыночная капитализация которых равна мировому ВВП. Из них половина - и по численности и по капитализации - это США. Китай уступает США в 17 раз по количеству мощных компаний и почти в 7 раз по объему их капитализации. Япония - третья среди лидеров - имеет примерно в 10 раз меньше "дорогих" корпораций и в 11 раз проигрывает США по их капитализации. Все остальные - Канада, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Саудовская Аравия - в группе крепких середнячков, значительно уступающих лидерам (примерно в два раза Японии). Существует и мировой табель о рангах корпораций, где на вершине пирамиды все американцы, кроме Saudi Aramco, которая в декабре 2019 года (очень вовремя) вышла на IPO и сразу поспорила за первое место с Apple. Эти два монстра "стоят" примерно по 2 триллиона каждый. Для сравнения - ВВП России (по оценкам МВФ-2021) - 1,7 триллиона. И вот с этого места стоит глянуть на данные мировых бирж чуть внимательнее.

Санкции не работают говорите? "Отсель грозить мы будем шведам" говорите? Так вот.

В 2019 году Газпром занимал 123 место в списке ведущих мировых корпораций с капитализацией 93,9 млрд. В 2020 - 212 место и 69 млрд... Сбербанк спрыгнул с 129 места на 181-е и "сдулся" с 90,3 млрд. до 78,9. Роснефть со Шредером вместе со 152 места ушла сразу на 281-е, а ее 78 млрд. превратились в 56,47. Лукойл, чтобы дважды не вставать, опустился с 189 на 355 и похудел с 66, 22 до 45,5 млрд. Новатек - был 208-м, стал 309-м, был 61,3 млрд, через год 51,5. Сургутнефтегаз установил рекорд - с 446 места сразу на 1024, а капитализация уменьшилась с 34,5 млрд. до 17,6. Наконец, Транснефть с почетного 786 места ушла на 1261-е, а в деньгах с 20,5 млрд. до 13,9.

Нет, конечно же не все российские компании были столь успешны. Производители стали и алюминия, брильянтов и золота практически сохранили свои позиции, а вот вырос только Яндекс - с 1043 места поднялся на 743, и добавил целых 10 млрд. к капитализации - с 14,5 до 24,5. Это важно отметить - первая и единственная высокотехнологическая компания страны - производителя мультиков про гиперзвуковые ракеты встречается на 743 месте по рыночной капитализации в мировом табеле о рангах, где весь хай-тек или американский, или китайский с элементами японского и южнокорейского. При этом лидеры добавили в прошлом году к своей рыночной стоимости то ли 7, то ли 8 триллионов. У меня пока все.

Сергей Корсунский

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